Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

Iluuisutamine
Yuka Orihara ja Juho Pirinen Tallinna EM-il
Yuka Orihara ja Juho Pirinen Tallinna EM-il Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Iluuisutamine

Soome jäätantsijad teenisid kevadistel maailmameistrivõistlustel riigile kaks kohta järgmisel aastal Itaalias peetavatele olümpiamängudele, kuid suure tõenäosusega tuleb neil ühest kohast loobuda.

Bostoni MM-il sai Soome esipaar Juulia Turkkila – Matthias Versluis 11. koha ning Yuka Orihara ja Juho Pirinen lõpetasid 14. positsioonil, mis tähendas, et Soomele toodi kaks olümpiakohta.

Olümpial võistlemiseks peab aga mõlemal paarilisel olema esindatava riigi kodakondsus, kuid Pirineni partner on jaapanlanna. Kui algselt loodeti, et 25-aastasel Oriharal õnnestub Soome kodakondsus saada, siis nüüdseks on see lootus sisuliselt kustunud. Nimelt pidanuks Orihara juulis saama alalise elamisloa ja siis saanuks kodakondsuse taotlemisega edasi liikuda, kuid kuna ta seda luba ei saanud, on ka tema kodakondsuse taotlemise protsess peatatud.

Päris alla pole veel antud, oktoobris teeb Orihara soome keele eksami, kuid tõenäosus, et ta saab Soome kodakondsuse enne 2026. aasta veebruarit, on üsna väike.

"Teadsime, et ilmselt ma ei saa kodakondsust, seega me väga ei panustanud sellele, aga lootsime imele," ütles Orihara Ylele. "Olen sellega leppinud."

Soome uisuliidu tegevjuhi Salla Mäkelä sõnul tegi alaliit omalt poolt kõik, et jaapanlannale kodakondsust saada. "Oleme väga pettunud, pingutasime kuni lõpuni," ütles ta nördinult. "Kui ta oleks suvel saanud alalise elamisloa, oleks olukord hoopis teine, aga nüüd lihtsalt pole enam aega. Loodetavasti tulevikus õnnestub Yukal ikka Soomet olümpial esindada, sest ta väga tahaks seda."

Orihara ja Pirinen tegid eelmisel hooajal enda senise karjääri parimad tulemused, kui lisaks MM-i 14. kohale said Tallinnas peetud EM-il seitsmenda koha.

Turkkila ja Versluisi ning Orihara ja Pirineni järel Soomel aga tugevaid jäätantsupaare pole. Kõige lähemal on tehnilise hinde normitäitmisele Daniela Ivanitskiy ja Matthey Sperry, aga ka Sperryl pole Soome kodakondsust.

Mäkela sõnul ei soovi aga Soome enda teisest olümpiakohast veel liiga kergekäeliselt loobuda.

Toimetaja: Maarja Värv

