X!

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

Iluuisutamine
Ksenia Sipunova – Miron Korjagin
Ksenia Sipunova – Miron Korjagin Autor/allikas: Aldis Toome
Iluuisutamine

Iluuisutamise juunioride GP-sarja hooaja avaetapil Riias said Eesti jäätantsijad Ksenia Sipunova ja Miron Korjagin rütmitantsus 15. koha.

16-aastane Sipunova ja 19-aastane Korjagin teenisid kohtunikelt rütmitantsu eest 33,43 punkti, nende isiklik rekord on eelmise aasta septembris juunioride GP-etapil teenitud 46,98 punkti.

Rütmitantsu parim oli Prantsusmaa paar Dania Mouaden – Theo Bigot 64,35 punktiga, edestades napilt Kanada duot Layla Veillon – Alexander Brandys, kes teenisid 64,16 punkti.

Algselt pidi võistlusel osalema 16 paari, kuid Ukraina paar Mõroslava Tkatšenko – Riccardo Pesca oli sunnitud loobuma, kuna Pesca vigastas treeningul õlga.

Jäätantsu lõplik paremusjärjestus selgub laupäevase vabatantsu järel, Eesti paar läheb jääle esimesena.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

iluuisutamise uudised

15:24

Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

14:56

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

21.08

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla Uuendatud

20.08

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

17.08

Uute kavadega Selevko on USA-s plaani võtnud kolm neljakordset hüpet

11.08

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

09.08

Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

08.08

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

15.07

Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

15.07

Suri teenekas iluuisutamistegelane Anne Šaraškin

25.05

Tippkoreograaf noorest Eesti uisutajast: tahan, et ta oleks maailma parim

18.05

Kahekordne maailmameister tõi oma tiimi koos Gerli Liinamäega Tartusse

14.05

Rahvusvaheline uisuliit lubas neli venelast olümpia katsevõistlusele

11.05

Petrõkina edu avas eestlannadele ukse: töötame katsevõistluste nimel

videod

sport.err.ee uudised

17:40

LeBron Jamesi veemototiimi kuuluv Üpraus: ta on väga-väga tore!

16:58

Suri endine võrkpallikoondislane ja spordijuht Ago Kalde

16:41

Elizaveta Fedorova sai MM-il B-finaalis neljanda koha Uuendatud

16:18

Tartu rattamaratoni stardiajad muutusid

15:50

Viimsi täienes Taanist naasnud koondislasega

15:24

Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

14:56

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

14:31

Ironman Tallinna sündmused toovad kohale rekordarvu osalejaid

13:58

Gauff tegi USA lahtiste eel treeneritetiimis vangerduse

13:23

TÄNA OTSE | Levadia võõrustab heas hoos Pärnut

12:51

Korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene hakkab mängima Leedus

12:16

USA lahtiste eelturniiridel selgusid poolfinalistid

11:32

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

10:55

Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

10:22

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo