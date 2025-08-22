Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

Algselt pidi võistlusel osalema 16 paari, kuid Ukraina paar Mõroslava Tkatšenko – Riccardo Pesca oli sunnitud loobuma, kuna Pesca vigastas treeningul õlga.

Rütmitantsu parim oli Prantsusmaa paar Dania Mouaden – Theo Bigot 64,35 punktiga, edestades napilt Kanada duot Layla Veillon – Alexander Brandys, kes teenisid 64,16 punkti.

16-aastane Sipunova ja 19-aastane Korjagin teenisid kohtunikelt rütmitantsu eest 33,43 punkti, nende isiklik rekord on eelmise aasta septembris juunioride GP-etapil teenitud 46,98 punkti.

Iluuisutamise juunioride GP-sarja hooaja avaetapil Riias said Eesti jäätantsijad Ksenia Sipunova ja Miron Korjagin rütmitantsus 15. koha.

