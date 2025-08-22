X!

Gauff tegi USA lahtiste eel treeneritetiimis vangerduse

Tennis
Gavin MacMillan ja Coco Gauff
Gavin MacMillan ja Coco Gauff Autor/allikas: SCANPIX/MPI04/Capital Pictures
Tennis

21-aastane USA tennisist, maailma edetabelis kolmandal kohal paiknev Coco Gauff tegi aasta viimase suure slämmi turniiri ehk USA lahtiste meistrivõistluste eel enda treeneritetiimis olulise vangerduse.

Gauff lõpetas koostöö haardeeksperdi Matt Dalyga, kelle ta palkas eelmise aasta USA lahtiste järel, et parandada enda servi ja eeskätt. Viimasel ajal on aga Gauff serviga suurtes raskustes olnud, näiteks Montreali turniiril tegi ta kolme nädalaga 42 topeltviga.

Seetõttu otsustas Gauff appi võtta biomehaanika spetsialisti Gavin MacMillanit, kes aitas maailma esireketil Arina Sabalenkal servi korda saada. Gauffi põhitreenerina jätkab Jean-Cristophe Faurel. Treenerivahetust kinnitas ka Gauffi tiimi esindaja, kuid rohkem pole kommentaare jagatud.

Montreali WTA 1000 kategooria turniiril kaotas Gauff kaheksandikfinaalis hilisemale võitjale Victoria Mbokole, viimasel USA lahtiste eelturniiril Cincinnatis jõudis ta veerandfinaali, kus jäi alla Jasmine Paolonile, tehes mängu jooksul 16 topeltviga.

Gauff võttis kaks aastat tagasi USA-s karjääri esimese slämmivõidu, tänavu teenis ta teise võidukarika, triumfeerides Prantsusmaa lahtistel. Pärast triumfi Pariisis on ta aga neljal turniiril saanud neli võitu – ja ühe loobumisvõidu – ning neli kaotust. USA lahtistel läheb Gauff loosi tahtel avaringis vastamisi Austraaliat esindava Ajla Tomljanoviciga (WTA 84.).

Toimetaja: Maarja Värv

