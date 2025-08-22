X!

USA lahtiste eelturniiridel selgusid poolfinalistid

Tennis
Diana Šnaider
Diana Šnaider Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Aasta viimase suure slämmi tenniseturniiri ehk USA lahtiste meistrivõistluste eel peetavatel WTA ja ATP turniiridel on selgunud kõik poolfinalistid peale ühe.

Mehhikos Monterreys peetaval WTA 500 kategooria turniiril teises ringis esimesena asetatud Emma Navarro (WTA 11.) alistanud Alycia Parks (WTA 71.) jätkas võidukalt ka veerandfinaalis, alistades kindlalt 6:2, 7:5 slovaki Rebecca Sramkova (WTA 38.).

Poolfinaalis läheb Parks vastamisi kolmandana asetatud Diana Šnaideriga (WTA 22.), kes sai veidi üle kolme tunni kestnud matšis 3:6, 7:6 (6), 7:6 (4) jagu belglanna Elise Mertensist (WTA 21.). Seejuures võitis Mertens nii rohkem geime kui punkte, lisaks oli tal teises setis üks ja otsustavas setis kolm matšpalli, aga Šnaider suutis need päästa. Otsustavas setis võitis Šnaider 2:5 kaotusseisust neli geimi järjest ja vormistas kiires lõppmängus kolmandal matšpallil võidu.

Teise paigutusega Jekaterina Aleksandrova (WTA 14.) sai veerandfinaalis 7:6 (5), 4:6, 6:2 jagu tiitlikaitsjast, tšehhitarist Linda Noskovast (WTA 23.) ja läheb poolfinaalis vastamisi teise tšehhitari Marie Bouzkovaga (WTA 53.), kes oli 6:3, 6:2 parem horvaadist Antonia Ružicist (WTA 89.).

USA-s Clevelandis jätkuval WTA 250 kategooria turniiril jõudis asetatud mängijatest nelja parema sekka vaid teise paigutusega hiinlanna Wang Xinyu (WTA 37.), kes alistas veerandfinaalis 4:6, 6:4, 6:4 šveitslanna Viktorija Golubici (WTA 77.). Poolfinaalis läheb Wang vastamisi ameeriklanna Ann Liga (WTA 69.), kes sai veerandfinaalis 6:1, 5:7, 6:1 jagu prantslanna Elsa Jacquemot'st (WTA 98.).

Tabeli teisel poolel alistas maailma edetabelis 112. reale langenud rumeenlanna Sorana Cirstea kindlalt 6:4, 6:1 turniiril kõrgeimat paigutust omanud maailma 19. reketi Ljudmila Samsonova. Poolfinaalis läheb Cirstea vastamisi Anastassia Zahharovaga (WTA 100.), kes sai veerandfinaalis loobumisvõidu sakslanna Eva Lysilt (WTA 60.).

USA-s Winston-Salemis peetaval ATP 250 kategooria turniiril on neljast poolfinalistist selgunud kolm, hiinlase Bu Yunchaokete (ATP 76.) ja hollandlase Botic van de Zandschulpi (ATP 92.) matš jäi Van de Zandschulpi 6:3, 4:3 juhtimisel vihma tõttu pooleli. Seejuures Bu oli see, kes lülitas teises ringis konkurentsist välja turniiril esimesena asetatud Stefanos Tsitsipase (ATP 28.).

Bu ja van de Zandschulpi vahelise kohtumise võitjat ootab poolfinaalis prantslane Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 39.), kes alistas veerandfinaalis 7:6 (8), 6:2 serblase Hamad Medjedovici (ATP 65.).

Tabeli teisel poolel selgitavad finalisti ameeriklane Sebastian Korda ja ungarlane Marton Fucsovics. Korda (ATP 86.) alistas 6:1, 6:4 serblase Miomir Kecmanovici (ATP 45.), Fucsovics (ATP 94.) oli 7:5, 6:3 parem hispaanlasest Jaume Munarist (ATP 46.).

Toimetaja: Maarja Värv

