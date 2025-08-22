X!

Igoneni koduklubi pääses karikasarjas järgmisesse ringi

Jalgpall
Matvei Igonen
Matvei Igonen Autor/allikas: Facebook/Degerfors IF
Jalgpall

Eesti meeste jalgpallikoondise väravavaht Matvei Igonen sai Rootsis Degerforsi ridades kirja kuuenda järjestikuse mängu.

Sedapuhku oli ta ametis karikavõistluste teise ringi madinas tugevuselt kolmanda liiga klubi Enköpingu vastu. Eestlase leivaisa võitis avapoolaja 2:0, kuigi 20. minutil jäädi soomlase Juhani Pikkaraineni punase kaardi tõttu kümnekesi. Enköpingul õnnestus 69. minutil üks värav tagasi lüüa, kuid kõrgliigaklubi Degerfors hoidis eduseisust kinni ning pääses järgmisesse ringi, vahendab Soccernet.ee.

Rootsi kõrgliigas 15 silmaga eelviimasel kohal asetsev Degerfors peab sel nädalal teise mängu veel, kui pühapäeval võõrustatakse Paide Linnameeskonna suvist eurovastast Stockholmi AIK-d, kes on parasjagu 34 punktiga kuues.

Portugalis palliv Kristofer Käit kandis Portimonense U-23 võistkonna kaptenipaela, ent pidi kogema kaotusvalu, kui kodus alistuti 0:1 Leiria eakaaslastele. Alanud hooajal kolm mängu pidanud Portimonense noored on kaotanud kõik.

Toimetaja: Maarja Värv

Toimetaja: Maarja Värv

