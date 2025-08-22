Noormeeste U-16 koondis naaseb Saksamaalt võidu ja kaotusega
Eesti noormeeste U-16 jalgpallikoondis pidas sel nädalal Saksamaal kaks sõpruskohtumist Saksimaa esindusega. Kui teisipäeval saadi kirja 2:1 võit, siis neljapäeval tuli tunnistada võõrustajate 1:0 paremust. Kohtumise ainus värava sündis 60. minutil.
U-16 koondis pidas peatreeneri kohusetäitja Jarkko Tuomisto käe all augustis kolm kohtumist, vahendab jalgpall.ee. Kõigepealt mängiti kodus Lõuna-Soomega, kus põhjanaabrid said kirja napi 3:2 võidu. Seejärel sõideti Saksamaale, kus avakohtumine Saksimaa esinduse vastu võideti Markus Kaalma ning Uku Korjuse tabamuste toel.
U-16 koondis Saksamaa laagris:
Joonatan Kaljurand (28.04.2010) – JK Tallinna Kalev
Youssef Boughalmi (10.09.2010) – IF Gnistan (FIN)
Roman Stepanov (28.04.2010) – FC Nõmme United
Artjom Aganitš (04.02.2010) – Tallinna FC Flora
Ottomar Rootsma (23.07.2010) – FC Nõmme United
Arti Allik (18.02.2010) – JK Tallinna Kalev
Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora
Henri Tuur (06.10.2010) – JK Tallinna Kalev
Kregor Kalvik (11.07.2010) – Tallinna FC Flora
Ronan Rähn (08.02.2010) – Villarreal FC (ESP)
Lukas Palu (22.06.2010) – Tallinna FC Flora
Matvei Guljaev (22.02.2010) – FCI Levadia
Arseni Aronson (09.10.2010) – FCI Levadia
Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK
Artjom Timakov (01.01.2010) – Tallinna FCI Levadia
Kennert Kõiv (07.01.2010) – FCI Levadia
Enrico Järitsa (09.05.2010) – JK Tallinna Kalev
Ivan Krasnov (19.06.2010) – FC Nõmme United
Romet Ränkel (29.04.2010) – Tartu JK Tammeka
Kristjan Kabanen (01.03.2010) – FC Nõmme United
Paul Jakob Strus (18.02.2010) – Viimsi JK
Peatreener: Jarkko Tuomisto
Toimetaja: Maarja Värv