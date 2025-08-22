Noormeeste U-16 koondis naaseb Saksamaalt võidu ja kaotusega

U-16 koondis pidas peatreeneri kohusetäitja Jarkko Tuomisto käe all augustis kolm kohtumist, vahendab jalgpall.ee . Kõigepealt mängiti kodus Lõuna-Soomega, kus põhjanaabrid said kirja napi 3:2 võidu. Seejärel sõideti Saksamaale, kus avakohtumine Saksimaa esinduse vastu võideti Markus Kaalma ning Uku Korjuse tabamuste toel.

Eesti noormeeste U-16 jalgpallikoondis pidas sel nädalal Saksamaal kaks sõpruskohtumist Saksimaa esindusega. Kui teisipäeval saadi kirja 2:1 võit, siis neljapäeval tuli tunnistada võõrustajate 1:0 paremust. Kohtumise ainus värava sündis 60. minutil.

