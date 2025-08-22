X!

Noormeeste U-16 koondis naaseb Saksamaalt võidu ja kaotusega

Jalgpall
Eesti noormeeste U-16 jalgpallikoondis
Eesti noormeeste U-16 jalgpallikoondis Autor/allikas: jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti noormeeste U-16 jalgpallikoondis pidas sel nädalal Saksamaal kaks sõpruskohtumist Saksimaa esindusega. Kui teisipäeval saadi kirja 2:1 võit, siis neljapäeval tuli tunnistada võõrustajate 1:0 paremust. Kohtumise ainus värava sündis 60. minutil.

U-16 koondis pidas peatreeneri kohusetäitja Jarkko Tuomisto käe all augustis kolm kohtumist, vahendab jalgpall.ee. Kõigepealt mängiti kodus Lõuna-Soomega, kus põhjanaabrid said kirja napi 3:2 võidu. Seejärel sõideti Saksamaale, kus avakohtumine Saksimaa esinduse vastu võideti Markus Kaalma ning Uku Korjuse tabamuste toel.

U-16 koondis Saksamaa laagris:

Joonatan Kaljurand (28.04.2010) – JK Tallinna Kalev
Youssef Boughalmi (10.09.2010) – IF Gnistan (FIN)
Roman Stepanov (28.04.2010) – FC Nõmme United
Artjom Aganitš (04.02.2010) – Tallinna FC Flora
Ottomar Rootsma (23.07.2010) – FC Nõmme United
Arti Allik (18.02.2010) – JK Tallinna Kalev
Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora
Henri Tuur (06.10.2010) – JK Tallinna Kalev
Kregor Kalvik (11.07.2010) – Tallinna FC Flora
Ronan Rähn (08.02.2010) – Villarreal FC (ESP)
Lukas Palu (22.06.2010) – Tallinna FC Flora
Matvei Guljaev (22.02.2010) – FCI Levadia
Arseni Aronson (09.10.2010) – FCI Levadia
Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK
Artjom Timakov (01.01.2010) – Tallinna FCI Levadia
Kennert Kõiv (07.01.2010) – FCI Levadia
Enrico Järitsa (09.05.2010) – JK Tallinna Kalev
Ivan Krasnov (19.06.2010) – FC Nõmme United
Romet Ränkel (29.04.2010) – Tartu JK Tammeka
Kristjan Kabanen (01.03.2010) – FC Nõmme United
Paul Jakob Strus (18.02.2010) – Viimsi JK

Peatreener: Jarkko Tuomisto

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

10:13

Igoneni koduklubi pääses karikasarjas järgmisesse ringi

09:46

Noormeeste U-16 koondis naaseb Saksamaalt võidu ja kaotusega

09:09

Sheini koduklubi jäi Inglismaa karikavõitjale napilt alla, Tamme tööandja sai suure kaotuse

21.08

Naiste jalgpallis löödi üleminekurekord taas üle

21.08

Tšehhist naasnud Kreida liitus Floraga

21.08

Werder tahab Heina laenule võtta

21.08

Arsenal napsas linnarivaali nina alt Inglismaa koondislase

21.08

Norra võõrustab Eestit MM-valikmängus ligi 30 000 pealtvaataja ees

21.08

Väikestel karikavõistlustel kroonitakse võitjaks Hiiumaa või Paide meeskond

21.08

Flora lõi karikamängus Tartu klubile 14 väravat

sport.err.ee uudised

12:51

Korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene hakkab mängima Leedus

12:16

USA lahtiste eelturniiridel selgusid poolfinalistid

11:32

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

10:55

Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

10:22

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

10:13

Igoneni koduklubi pääses karikasarjas järgmisesse ringi

09:46

Noormeeste U-16 koondis naaseb Saksamaalt võidu ja kaotusega

09:09

Sheini koduklubi jäi Inglismaa karikavõitjale napilt alla, Tamme tööandja sai suure kaotuse

08:40

Nuudi ja Tamme jaoks lõppes MK-debüüt kvalifikatsioonis, naispaarid alustavad Brnos põhiturniirilt

08:08

Anette Vaher teenis iluvõimlemise MM-il 29. koha

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

21.08

Naiste jalgpallis löödi üleminekurekord taas üle

21.08

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

21.08

ETV spordisaade, 21. august

21.08

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale Uuendatud

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

21.08

Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

21.08

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i avapäeva ühe võiduga

21.08

Tšehhist naasnud Kreida liitus Floraga

21.08

Djokovic ja Alcaraz loositi USA lahtistel samasse tabelipoolde, Venus sai kõva pähkli

loetumad

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

10:22

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

10:55

Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

21.08

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

21.08

Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

21.08

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

21.08

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo