Sheini koduklubi jäi Inglismaa karikavõitjale napilt alla, Tamme tööandja sai suure kaotuse

Sheini koduklubi Fredrikstad kohtus Londonis Inglismaa kõrgliigaklubi, värske karikavõitja Crystal Palace'iga, kellele jäädi alla 0:1. Kohtumise ainsa värava lõi 54. minutil Jean-Philippe Mateta.

Shein alustas mängu varumeestepingil ja vahetati sisse 83. minutil.

Korduskohtumine peetakse 28. augustil Fredrikstadi koduväljakul, seejuures on tolle mängu peakohtunik Kristo Tohver.

Tamme tööandja Ljubljana Olimpija sai aga kodus suure kaotuse, jäädes Armeenia meistrile Jerevani Noahile alla 1:4. Avapoolajal asus külalismeeskond 2:0 juhtima. 50. minutil ei realiseerinud armeenlased penalti, aga kohe said nad uue võimaluse ja 52. minutil mindi penaltist juba 3:0 juhtima. Neli minutit hiljem lõi Ivan Durdov Olimpija ainsa värava, aga viimane sõna jäi ikkagi Jerevani klubile, kui 64. minutil vormistas Imran Oulad Omar kübaratriki.

Tamm pääses väljakule teiseks poolajaks. Korduskohtumine peetakse järgmisel neljapäeval Armeenias, selle matši peakohtunik on lätlane Andris Treimanis.

Tallinna FCI Levadia konkurentsist välja lülitanud Luksemburgi klubi Differdange jäi play-off'i avamängus võõrsil 1:2 alla Kosovo meistrile FC Dritale.