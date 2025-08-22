X!

Nuudi ja Tamme jaoks lõppes MK-debüüt kvalifikatsioonis, naispaarid alustavad Brnos põhiturniirilt

Rannavõrkpall
Rannavõrkpall
Rannavõrkpall Autor/allikas: FIVB
Rannavõrkpall

Rannavõrkpalli MK-etappidel löövad käesoleval nädalal kaasa Heleene Hollas ja Liisa Remmelg, Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson ning Mihkel Nuut ja Kristo Tamm.

Kolmapäeval algas ja paraku ka lõppes esimene MK-etapp Nuudi ja Tamme jaoks, kes panid end proovile Futures taseme etapi kvalifikatsioonis Ida-Aafrikas Burundis Bujumburas. Avaringis läksid eestlased vastamisi Tansaania paari Abbas Ussi ja Khamis Sadalaga, kellele kaotati tulemusega 1:2 (21:12, 17:21, 12:15), vahendab volley.ee.

Reedel alustavad Tšehhis Brnos samuti Futures taseme MK-etappi kaks Eesti parimat naispaari, kes mõlemad pääsesid otse põhiturniirile. Hollas ja Remmelg paigutati põhiturniiril neljandaks ning Kuivonen ja Jürgenson seitsmendaks.

Hollas ja Remmelg mängivad D-alagrupis ning esimeses vastasseisus kohtutakse reedel Eesti aja järgi kell 10.30 Hollandi paari Danieke Prinsi ja Kirsten Bröringuga. Lisaks on D-alagrupis kaks kohalikku paari: Anna Pospisilova ja Daniela Mokrá ning Veronika Kleiblova ja Miroslava Dunarova.

Kuivonen ja Jürgenson kuuluvad B-alagruppi ning lähevad reedel Eesti aja järgi samuti kell 10.30 turniiri avakohtumises kokku Tšehhi duo Andrea Lorenzova ja Mariana Tomasovaga. Samas alagrupis on veel prantslannast tänavuse Jurmala MK-etapi võitja Anouk Dupin koos Elsa Descamps'iga ning samuti kohalik paar Tereza Novotna ja Julie Honzovicova.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

võrkpalliuudised

08:40

Nuudi ja Tamme jaoks lõppes MK-debüüt kvalifikatsioonis, naispaarid alustavad Brnos põhiturniirilt

21.08

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i avapäeva ühe võiduga

21.08

Eesti meisternaiskond TalTech/Macta Beauty loobus Balti liigast

18.08

Vesik Eesti rannavõrkpalli seisust: oleme tugev Euroopa keskmik

17.08

Teppan: selliseid mänge tuleb võita, meile ei meeldi kaotada

17.08

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad

17.08

Rebel ja Kais lõpetasid viimase turniiri Eesti meistritena: ebareaalne!

16.08

Eesti võrkpallikoondis jäi viimases EM-valikmängus Iisraelile alla

16.08

Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistluste medalisoosikud ei vääratanud

16.08

Eesti võrkpallikoondis lõpetab EM-valiksarja mänguga Iisraeli vastu

16.08

Lukas ja Lepp pääsesid U-22 EM-il 24 parema sekka

14.08

Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

14.08

Rikberg: alagrupi võitmine näitab selle meeskonna sisu

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile

13.08

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

videod

sport.err.ee uudised

12:51

Korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene hakkab mängima Leedus

12:16

USA lahtiste eelturniiridel selgusid poolfinalistid

11:32

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

10:55

Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

10:22

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

10:13

Igoneni koduklubi pääses karikasarjas järgmisesse ringi

09:46

Noormeeste U-16 koondis naaseb Saksamaalt võidu ja kaotusega

09:09

Sheini koduklubi jäi Inglismaa karikavõitjale napilt alla, Tamme tööandja sai suure kaotuse

08:40

Nuudi ja Tamme jaoks lõppes MK-debüüt kvalifikatsioonis, naispaarid alustavad Brnos põhiturniirilt

08:08

Anette Vaher teenis iluvõimlemise MM-il 29. koha

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

21.08

Naiste jalgpallis löödi üleminekurekord taas üle

21.08

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

21.08

ETV spordisaade, 21. august

21.08

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale Uuendatud

loetumad

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

10:22

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

10:55

Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

21.08

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

21.08

Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

21.08

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

21.08

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo