Nuudi ja Tamme jaoks lõppes MK-debüüt kvalifikatsioonis, naispaarid alustavad Brnos põhiturniirilt

Rannavõrkpalli MK-etappidel löövad käesoleval nädalal kaasa Heleene Hollas ja Liisa Remmelg, Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson ning Mihkel Nuut ja Kristo Tamm.

Kolmapäeval algas ja paraku ka lõppes esimene MK-etapp Nuudi ja Tamme jaoks, kes panid end proovile Futures taseme etapi kvalifikatsioonis Ida-Aafrikas Burundis Bujumburas. Avaringis läksid eestlased vastamisi Tansaania paari Abbas Ussi ja Khamis Sadalaga, kellele kaotati tulemusega 1:2 (21:12, 17:21, 12:15), vahendab volley.ee.

Reedel alustavad Tšehhis Brnos samuti Futures taseme MK-etappi kaks Eesti parimat naispaari, kes mõlemad pääsesid otse põhiturniirile. Hollas ja Remmelg paigutati põhiturniiril neljandaks ning Kuivonen ja Jürgenson seitsmendaks.

Hollas ja Remmelg mängivad D-alagrupis ning esimeses vastasseisus kohtutakse reedel Eesti aja järgi kell 10.30 Hollandi paari Danieke Prinsi ja Kirsten Bröringuga. Lisaks on D-alagrupis kaks kohalikku paari: Anna Pospisilova ja Daniela Mokrá ning Veronika Kleiblova ja Miroslava Dunarova.

Kuivonen ja Jürgenson kuuluvad B-alagruppi ning lähevad reedel Eesti aja järgi samuti kell 10.30 turniiri avakohtumises kokku Tšehhi duo Andrea Lorenzova ja Mariana Tomasovaga. Samas alagrupis on veel prantslannast tänavuse Jurmala MK-etapi võitja Anouk Dupin koos Elsa Descamps'iga ning samuti kohalik paar Tereza Novotna ja Julie Honzovicova.