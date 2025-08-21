Tšehhist naasnud Kreida liitus Floraga

Kreida siirdus tänavu jaanuaris Florast Tšehhi kõrgliiga klubisse SK Sigma Olomouc, kellega sõlmis juunikuuni kehtiva lepingu võimalusega seda veel kahe ja poole aasta võrra pikendada. Suvel otsustasid osapooled koostöö lõpetada.

"Mul on väga hea meel FC Florasse tagasi tulla! Tänan klubi selle võimaluse eest! Ootan põnevusega võimalust ennast näidata," ütles Kreida klubi kodulehel avaldatud teates.

25-aastane Kreida liitus Floraga esimest korda 2016. aastal ning on tulnud Flora särgis neljakordseks Eesti meistriks, võitnud ühel korral Evald Tipneri karika ja kahel korral A. Le Coq superkarika. Lisaks Sigmale on ta välisklubidest esindanud veel Helsingborgs IF-i ja Skövde AIK-i (mõlemad Rootsi) ning St. Patrick's Athleticut (Iirimaa). Eesti koondises on Kreida arvel 21 kohtumist.

Flora järgmine kohtumine leiab aset tuleval pühapäeval, kui võõral väljakul minnakse vastamisi FC Kuressaarega.