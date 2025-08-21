X!

Tšehhist naasnud Kreida liitus Floraga

Premium liiga
Vladislav Kreida.
Vladislav Kreida. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liigas teist kohta hoidev Tallinna Flora teatas, et klubiga taasliitub poolkaitsja Vladislav Kreida.

Kreida siirdus tänavu jaanuaris Florast Tšehhi kõrgliiga klubisse SK Sigma Olomouc, kellega sõlmis juunikuuni kehtiva lepingu võimalusega seda veel kahe ja poole aasta võrra pikendada. Suvel otsustasid osapooled koostöö lõpetada.

"Mul on väga hea meel FC Florasse tagasi tulla! Tänan klubi selle võimaluse eest! Ootan põnevusega võimalust ennast näidata," ütles Kreida klubi kodulehel avaldatud teates.

25-aastane Kreida liitus Floraga esimest korda 2016. aastal ning on tulnud Flora särgis neljakordseks Eesti meistriks, võitnud ühel korral Evald Tipneri karika ja kahel korral A. Le Coq superkarika. Lisaks Sigmale on ta välisklubidest esindanud veel Helsingborgs IF-i ja Skövde AIK-i (mõlemad Rootsi) ning St. Patrick's Athleticut (Iirimaa). Eesti koondises on Kreida arvel 21 kohtumist.

Flora järgmine kohtumine leiab aset tuleval pühapäeval, kui võõral väljakul minnakse vastamisi FC Kuressaarega.

Toimetaja: Henrik Laever

premium liiga uudised

20:16

Tšehhist naasnud Kreida liitus Floraga

17.08

Trans vähendas Kaljuga vahet, Levadia lõi Kalevile kuus väravat

16.08

Paide alistas Kuressaare ka Premium liigas, Flora teenis võidulisa

15.08

VIDEO | Vaprus sai Tammeka üle klubi rekordvõidu

15.08

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga

13.08

Paide Linnameeskond laenas Brasiilia klubilt poolkaitsja

10.08

Vaprus lõpetas Kalju vastu neli aastat kestnud võidupõua

09.08

Paide mängis kodus Kaleviga viiki, Trans alistas Tammeka

09.08

Teise poolaja kümnekesi mänginud Harju sai üle pika aja võidurõõmu tunda

05.08

Premium liiga juuni ja juuli parimateks valiti Ojamaa ning Torres

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

21:23

Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

20:47

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i avapäeva ühe võiduga

20:16

Tšehhist naasnud Kreida liitus Floraga

19:40

Djokovic ja Alcaraz loositi USA lahtistel samasse tabelipoolde, Venus sai kõva pähkli

18:57

Werder tahab Heina laenule võtta

18:43

Elizaveta Fedorova pääses MM-i B-finaali

18:35

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla Uuendatud

18:10

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

17:24

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

16:44

Arsenal napsas linnarivaali nina alt Inglismaa koondislase

16:15

Eesti meisternaiskond TalTech/Macta Beauty loobus Balti liigast

15:40

Eesti ujuja nihutas juunioride MM-il teist päeva järjest isiklikku rekordit

14:59

Viimsi edutas kaks kasvandikku esindusmeeskonda

14:24

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

12:59

Vaher on Rio MM-il kahe kava järel 33. kohal

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo