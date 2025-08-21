X!

Djokovic ja Alcaraz loositi USA lahtistel samasse tabelipoolde, Venus sai kõva pähkli

Tennis
Novak Djokovic ja Carlos Alcaraz.
Novak Djokovic ja Carlos Alcaraz. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Neljapäeval loositi aasta viimase tennise suure slämmi turniiri ehk USA lahtiste mees- ja naisüksikmängu põhitabelid. Meesüksikmängu neljakordne tšempion Novak Djokovic (ATP 7.) ja 2022. aasta võitja Carlos Alcaraz (ATP 2.) kuuluvad mõlemad tabeli alumisse poolde.

Alcaraz alustab turniiri teise asetusega ja kohtub avaringis ameeriklase Reilly Opelkaga (ATP 66.). Seejuures on samas veerandis ka 2021. aasta võitja Daniil Medvedev (ATP 13.).

Seitsmendana asetatud Djokovic läheb esimeses ringis vastamisi USA 19-aastase tulevikulootuse Learner Tieniga (ATP 48.), kes jõudis tunamullu juunioride turniiril finaali. Kui Alcaraz ja Djokovic ei väärata, siis võivad nad omavahel kohtuda alles poolfinaalis.

Tiitlikaitsjale ja maailma esireketile Jannik Sinnerile tuleb avaringis vastu tšehh Vit Kopriva, kes paikneb maailma edetabelis 87. real. Edu korral võib Sinner teises ringis mõõtu võtta kunagiselt Soome esireketilt Emil Ruusuvuorilt (ATP 749.).

Naiste poole peal läheb valitsev tšempion Arina Sabalenka (WTA 1.) avaringis kokku šveitslanna Rebeka Masarovaga (WTA 109.). Teisena asetatud Iga Swiatek (WTA 2.) kohtub kolumblanna Emiliana Arangoga (WTA 81.) ning tunamullune võitja ameeriklanna Coco Gauff (WTA 3.) madistab austraallanna Ajla Tomljanoviciga (WTA 84.).

Avaring pakub ka kaks maiuspala: sajandi alguses kahel korral triumfeerinud Venus Williams (WTA 610.) alustab oma teekonda maailma 12. reketi tšehhitari Karolina Muchova vastu ning äsja Montrealis karjääri esimese WTA tiitli teeninud Victoria Mbokole (WTA 24.) loositi vastaseks kahekordne slämmivõitja tšehhitar Barbora Krejcikova (WTA 61.).

USA lahtiste põhiturniir algab 24. augustil.

Toimetaja: Henrik Laever

