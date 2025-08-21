X!

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

Jake Paul.
Jake Paul. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
YouTube'is tuntust kogunud ja mitme aasta eest poksikarjääriga alustanud Jake Paul kohtub oma järgmises matšis WBA kergekaalu meistrivöö omaniku Gervonta "Tank" Davisega.

28-aastane Paul poksis viimati tänavu juunikuus, kui alistas kohtunike otsusega enam kui tosin aastat tagasi WBC keskkaalu meistritiitlit omanud Julio Cesar Chavez Jr.-i. Mitmeaastase pausi järel poksiringi naasnud mehhiklane ütles matši järel, et Paul on küll aastate jooksul kõvasti arenenud, kuid tippude sekka tal endiselt asja ei ole.

Ehkki Paul on võitnud oma 13 profimatšist 12, siis kriitikute sõnul on tema senised vastased olnud valdavalt vabavõitleja taustadega või poksijad, kelle parimad päevad on ammu möödas. Pauli ainus kaotus sündis 2023. aasta veebruaris, kui sai tümitada Tyson Fury nooremalt vennalt Tommylt.

Pärast juunikuist matši Chavez Jr.-iga otsustas WBA anda Paulile ametliku asetuse, mis võimaldab tal poksida meistrivööde nimel. Tema esimeseks vastaseks sel teekonnal sai 30-aastane Gervonta "Tank" Davis, kelle arvel on 30 võitu ja üks viik.

Pauli ja Davise vaheline heitlus toimub ilmselt tavapärasest teistsuguste reeglitega, sest Paul kaalub üle 90 kilogrammi ning Davis ei ole kunagi poksinud üle 64 kilogrammi kaaluvate vastastega. Siiski on Davis nii nime kui ka viimaste aastate tulemuste poolest kõige tõsiseltvõetavam vastane, kellega Paul on seni vastamisi läinud.

Paul ja Davis poksivad 14. novembril Atlantas.

Toimetaja: Henrik Laever

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

