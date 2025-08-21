Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

Kahekordne Prantsusmaa velotuuri üldvõitja rääkis sel nädalal algava Hispaania velotuuri eel, et loobub MM-ist ning keskendub hoopis oktoobri alguses Prantsusmaal peetavale maanteesõidu EM-ile. See tähendab, et MM-il ei näe suurduelli Vingegaardi ja valitseva grupisõidu maailmameistri Tadej Pogacari vahel.

"Tänavune MM nõuab ratturitelt meeletult palju, peab olema väga heas vormis, et seal võistelda. Kuna me ei tea, millises seisus ma pärast Hispaania velotuuri olen, siis otsustasime, et mõistlikum on seekord MM vahele jätta," vahendas Vingegaardi sõnu Taani väljaanne Ekstra Bladet.

"Mul oli ammu kindel plaan Euroopa meistrivõistlustel startida ning pärast Hispaania velotuuri jääb mulle piisavalt puhkeaega, et selleks korralikult valmistuda," märkis Vingegaard, lisades, et võistleb EM-il ainult grupisõidus.

Rattaspordi uudiseid kajastava CyclingNewsi sõnul andis Taani jalgratturiteliit juba eelmisel aastal mõista, et Rwandas toimuvale MM-ile täies ja kõige tugevamas koosseisus ei minda, viidates rahalistele raskustele.

"Loomulikult on sellest väga kahju, et meil ei ole võimalik [MM-il] kõikidel aladel osaleda," tõdes Taani rahvuskoondise juht Morten Bennekou. "Samas peame seda õigeks ja vajalikuks otsuseks. Arvestades, et MM ja EM on võistluskalendris kõrvuti, kuid MM toimub teises maailmajaos, siis oleks meil logistiliselt läinud väga keeruliseks."

Maanteesõidu MM toimub 21.-28. septembril ning EM leiab aset 1.-5. oktoobril.