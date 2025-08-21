X!

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

Jalgrattasport
Jonas Vingegaard ja Tadej Pogacar.
Jonas Vingegaard ja Tadej Pogacar. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Taani rattatäht Jonas Vingegaard ei osale septembris Rwandas toimuvatel maanteesõidu maailmameistrivõistlustel.

Kahekordne Prantsusmaa velotuuri üldvõitja rääkis sel nädalal algava Hispaania velotuuri eel, et loobub MM-ist ning keskendub hoopis oktoobri alguses Prantsusmaal peetavale maanteesõidu EM-ile. See tähendab, et MM-il ei näe suurduelli Vingegaardi ja valitseva grupisõidu maailmameistri Tadej Pogacari vahel.

"Tänavune MM nõuab ratturitelt meeletult palju, peab olema väga heas vormis, et seal võistelda. Kuna me ei tea, millises seisus ma pärast Hispaania velotuuri olen, siis otsustasime, et mõistlikum on seekord MM vahele jätta," vahendas Vingegaardi sõnu Taani väljaanne Ekstra Bladet.

"Mul oli ammu kindel plaan Euroopa meistrivõistlustel startida ning pärast Hispaania velotuuri jääb mulle piisavalt puhkeaega, et selleks korralikult valmistuda," märkis Vingegaard, lisades, et võistleb EM-il ainult grupisõidus.

Rattaspordi uudiseid kajastava CyclingNewsi sõnul andis Taani jalgratturiteliit juba eelmisel aastal mõista, et Rwandas toimuvale MM-ile täies ja kõige tugevamas koosseisus ei minda, viidates rahalistele raskustele.

"Loomulikult on sellest väga kahju, et meil ei ole võimalik [MM-il] kõikidel aladel osaleda," tõdes Taani rahvuskoondise juht Morten Bennekou. "Samas peame seda õigeks ja vajalikuks otsuseks. Arvestades, et MM ja EM on võistluskalendris kõrvuti, kuid MM toimub teises maailmajaos, siis oleks meil logistiliselt läinud väga keeruliseks."

Maanteesõidu MM toimub 21.-28. septembril ning EM leiab aset 1.-5. oktoobril.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

17:24

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

20.08

Madis Mihkels: ma olen Vueltaks valmis

19.08

Ametlik: Mihkels väntab Vueltal, nimekas tiimikaaslane jääb eemale

19.08

Eesti olümpiakrossi karikasarja kolmanda etapi võitis Mõttus

19.08

Van der Poel avalikustas Prantsusmaal katkestamise põhjuse

18.08

Balti keti velotuur naaseb nädalavahetusel aastaselt pausilt

18.08

Õhtuleht: Mihkels sõidab ikkagi Hispaania velotuuril

18.08

Puuraid sai Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmenda, Suppi 15. koha

18.08

Markus Mäeuibo ja Lauri Tamm pälvisid Prantsusmaal kolmandad kohad

16.08

Eesti meistrivõistlused gravelis toimuvad Sinimäel

16.08

Ebras pälvis Belgias 12. koha

14.08

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

14.08

Eesti maastikuratturid osalesid Rootsis noorte EM-il

14.08

Rwandas peetakse jalgratta MM-i ajal nädala pikkune riigipüha

14.08

Kannimäe edestas temposarja finaaletapil noort konkurenti vaid ühe sekundiga

11.08

Noor Eesti mäestlaskuja unistab profilepingust

10.08

Mäestlaskumise Eesti meistriteks krooniti Mäeuibo ja Pilv

10.08

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

10.08

Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

10.08

Pogacar: loen aastaid karjääri lõpetamiseni

sport.err.ee uudised

18:10

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

17:24

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

16:44

Arsenal napsas linnarivaali nina alt Inglismaa koondislase

16:15

Eesti meisternaiskond TalTech/Macta Beauty loobus Balti liigast

15:40

Eesti ujuja nihutas juunioride MM-il teist päeva järjest isiklikku rekordit

14:59

Viimsi edutas kaks kasvandikku esindusmeeskonda

14:24

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

13:48

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla

12:59

Vaher on Rio MM-il kahe kava järel 33. kohal

12:14

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma

11:23

Norra võõrustab Eestit MM-valikmängus ligi 30 000 pealtvaataja ees

10:33

Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi

09:58

Väikestel karikavõistlustel kroonitakse võitjaks Hiiumaa või Paide meeskond

09:24

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

08:59

Tiitlikaitsjad alistasid vastuolulise turniiri finaalis Swiateki ja Ruudi

08:15

Flora lõi karikamängus Tartu klubile 14 väravat

20.08

Hodgkinson ja Seville näitasid vihmastes oludes suurepärast kiirust

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Vigastusest taastuv Vaaks: 20 protsenti on veel minna

20.08

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo