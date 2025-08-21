X!

Arsenal napsas linnarivaali nina alt Inglismaa koondislase

Jalgpall
Eberechi Eze.
Eberechi Eze. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Inglismaa meedia sõnul sõlmib Crystal Palace'i ja Inglismaa koondise poolkaitsja Eberechi Eze peagi lepingu Londoni Arsenaliga.

Nii mängija ise kui ka Palace jõudsid nädala alguses ülemineku üksikasjade osas kokkuleppele Arsenali igipõlise rivaali Tottenham Hotspuriga, kuid lepingu allkirjastamisega kulus aega. Nimelt soovis Palace viimast korda Ezele toetuda neljapäevases Konverentsiliiga kohtumises Eesti koondislase Rocco Robert Sheini koduklubi Fredrikstadiga.

Kolmapäeva hommikul selgus, et Arsenali sakslasest ründaja Kai Havertz peab põlvevigastuse tõttu pikemaks ajaks väljakult eemale jääma ning see ajendas Põhja-Londoni punast klubi tegutsema. Kolmapäeva hilisõhtuks jõudsid Palace ja Arsenal üksmeelele ning väidetavalt sai ülemineku summaks 78 miljonit eurot. BBC hinnangul võis meelemuutuse põhjustada asjaolu, et Eze on lapsepõlvest saadik olnud Arsenali toetaja ning mängis noores eas Arsenali akadeemias.

27-aastane Eze tõusis mõne aasta eest Wilfried Zaha lahkumise järel Palace'i tähtmängijaks ning tema eestvedamisel võideti sel kevadel klubi ajaloo tähtsaim tiitel, kui Inglismaa karikavõistluste finaalis alistati Manchester City. Paari nädala eest lisandus klubi auhinnakappi teinegi trofee, kui Inglismaa superkarikamängus saadi jagu Liverpoolist.

Eze on kandnud Palace'i särki 169 kohtumises, Inglismaa koondise eest on ta väljakule jooksnud 11 korda.

Arsenal on suvises üleminekuaknas tugevdanud esindusmeeskonda veel väravavahi Kepa Arrizabalaga, kaitsja Cristhian Mosqueraga, poolkaitsjate Christian Norgaardi ja Martin Zubimendiga, ääreründaja Noni Maduekega ning ründaja Viktor Gyökeresega. Uut liigahooaega alustati 1:0 võiduga Manchester Unitedi üle.

Toimetaja: Henrik Laever

