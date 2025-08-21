X!

Eesti ujuja nihutas juunioride MM-il teist päeva järjest isiklikku rekordit

Ujumine
Gerd Johan Lessing.
Gerd Johan Lessing. Autor/allikas: Dmitrij Shestakov
Ujumine

Rumeenias Otopenis jätkuvatel ujumise juunioride maailmameistrivõistlustel püstitas Gerd Johan Lessing teist päeva järjest isikliku rekordi.

Kolmapäeval sai Lessing 200 m vabaujumises ajaga 1.53,31 41. koha, tema eelmine isiklik rekord oli 1.53,38. "Alustasin väga kergelt, jalad käisid kogu aeg, lõpuks sai aku tühjaks. Tuleb nüüd treeningutel jalgu põletada ja ootan, mida järgmine aasta suudan sellel alal teha. 1.59 pealt 1.53 peale saada on aastaga korralik lend, tuleb jätkata sama müraga," kommenteeris noor ujuja.

"Lõputeravust praegu ei ole, sest terve juuli sai ujutud mahtu ja keskendusime pikkadele seeriatele ning 1500 meetri võistlustempole. Juulis sai Gerd kokku 250 veekilomeetrit, varem pole selle lähedalegi jõudnud, sest Tartus on veeaeg piiratud. Tööd tuleb kõvasti teha tema pöörete ja veeaoluse osaga, need on tema nõrgad kohad. Gerdis kasvab enesekindlus ja ootame põnevusega pikki kroole," rääkis tema treener Geil Siim.

Päev hiljem jahtis Lessing 800 meetri vabaujumises alates 2015. aastast Kregor Zirgi nimele kuulunud Eesti noorte rekordit 8.23,12, kuid jäi sellele 39 sajandikuga alla. Ujumisliidu teatel on tema lõppkoht veel selgumisel, kuid esimese 30 seas.

"Hommikul ärkasin üsna uimasena. Soojendusel sain paarilt vennalt paugu kirja, siis ärkasin üles. Ooteruumis viisid poisid meeleolu lakke; ujumine ei olnud alguses nii rets, aga viimane 300 meetrit oli ikka korralik piin," iseloomustas Lessing neljapäevast ujumist. "Gerdi eesmärk oli enesestmõistetavalt Kregori rekord üle ujuda, püsis ka graafikus, aga taaskord oli lõputeravuse puudumine põhjus, miks see ei õnnestunud. Siiski korralik isiklik ja põhjust suureks rahuloluks," kinnitas treener.

Lessingu põhidistants ehk 1500 meetri vabaujumine on kavas 24. augustil.

Toimetaja: Anders Nõmm

