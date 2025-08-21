Viimsi edutas kaks kasvandikku esindusmeeskonda

Viimsi korvpalliklubi teatas, et esindusmeeskonnaga liituvad klubi kasvandikud, 16-aastane ja 192 cm pikk Christian Elmar Kask ning 18-aastane ja 193 cm pikkune Kristo Rannaste.

Viimased kaks hooaega on 18-aastane Rannaste lisaks noorteklassidele esindanud ka Audentese Spordigümnaasiumi meeskonda meeste esiliigas. Möödunud hooajal teenis Rannaste seal keskmiselt 22,3 minutit mänguaega, viskas 10,3 punkti, võttis 4,3 lauapalli ning andis 1,3 resultatiivset söötu. Lisaks on ta kandnud Eesti noortekoondiste särki erinevates vanuseklassides.

"Kristot ootab ees esimene aasta Eesti-Läti liiga meeskonna koosseisus ja meeste vahel treenides. Esimese aasta peamisteks eesmärkideks on harjuda treeningprotsessi ja -koormustega, anda treeningutel endast maksimum ja individuaalse arengu kallal tööd teha. Teades, et Kristo on töökas noormees, siis usun, et saame need ülesanded täidetud. Mängu saades on oluline kaitses mitte hätta jääda - siis saavad treenerid usaldada ka üha rohkem mänguminuteid," kommenteeris meeskonna peatreener Valdo Lips.

Kask on viimased kaks hooaega lisaks noorteklassidele kuulunud ka klubi teise liiga meeskonda. Möödunud hooajal teenis Kask teises liigas keskmiselt 26,5 minutit mänguaega, viskas 10,4 punkti, võttis 2,6 lauapalli ning andis 2,6 resultatiivset söötu.

"Mul on väga hea meel ja olen tänulik, et mulle on antud võimalus liituda Viimsi meistriliiga treeningprotsessiga. Ootan eesolevat hooaega suure põnevusega ja usun, et see saab olema väga arengurohke aasta," kommenteeris 16-aastane Kask.