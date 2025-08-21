X!

Viimsi edutas kaks kasvandikku esindusmeeskonda

Korvpall
KK Viimsi
KK Viimsi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Viimsi korvpalliklubi teatas, et esindusmeeskonnaga liituvad klubi kasvandikud, 16-aastane ja 192 cm pikk Christian Elmar Kask ning 18-aastane ja 193 cm pikkune Kristo Rannaste.

Viimased kaks hooaega on 18-aastane Rannaste lisaks noorteklassidele esindanud ka Audentese Spordigümnaasiumi meeskonda meeste esiliigas. Möödunud hooajal teenis Rannaste seal keskmiselt 22,3 minutit mänguaega, viskas 10,3 punkti, võttis 4,3 lauapalli ning andis 1,3 resultatiivset söötu. Lisaks on ta kandnud Eesti noortekoondiste särki erinevates vanuseklassides.

"Kristot ootab ees esimene aasta Eesti-Läti liiga meeskonna koosseisus ja meeste vahel treenides. Esimese aasta peamisteks eesmärkideks on harjuda treeningprotsessi ja -koormustega, anda treeningutel endast maksimum ja individuaalse arengu kallal tööd teha. Teades, et Kristo on töökas noormees, siis usun, et saame need ülesanded täidetud. Mängu saades on oluline kaitses mitte hätta jääda - siis saavad treenerid usaldada ka üha rohkem mänguminuteid," kommenteeris meeskonna peatreener Valdo Lips.

Kask on viimased kaks hooaega lisaks noorteklassidele kuulunud ka klubi teise liiga meeskonda. Möödunud hooajal teenis Kask teises liigas keskmiselt 26,5 minutit mänguaega, viskas 10,4 punkti, võttis 2,6 lauapalli ning andis 2,6 resultatiivset söötu.

"Mul on väga hea meel ja olen tänulik, et mulle on antud võimalus liituda Viimsi meistriliiga treeningprotsessiga. Ootan eesolevat hooaega suure põnevusega ja usun, et see saab olema väga arengurohke aasta," kommenteeris 16-aastane Kask.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

14:59

Viimsi edutas kaks kasvandikku esindusmeeskonda

12:14

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma

10:33

Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi

09:24

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Vigastusest taastuv Vaaks: 20 protsenti on veel minna

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

20.08

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

20.08

John Wall lõpetab oma NBA karjääri

20.08

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

19.08

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

19.08

Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

19.08

Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

18.08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

videod

sport.err.ee uudised

18:10

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

17:24

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

16:44

Arsenal napsas linnarivaali nina alt Inglismaa koondislase

16:15

Eesti meisternaiskond TalTech/Macta Beauty loobus Balti liigast

15:40

Eesti ujuja nihutas juunioride MM-il teist päeva järjest isiklikku rekordit

14:59

Viimsi edutas kaks kasvandikku esindusmeeskonda

14:24

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

13:48

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla

12:59

Vaher on Rio MM-il kahe kava järel 33. kohal

12:14

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma

11:23

Norra võõrustab Eestit MM-valikmängus ligi 30 000 pealtvaataja ees

10:33

Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi

09:58

Väikestel karikavõistlustel kroonitakse võitjaks Hiiumaa või Paide meeskond

09:24

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

08:59

Tiitlikaitsjad alistasid vastuolulise turniiri finaalis Swiateki ja Ruudi

loetumad

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

12:14

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma

20.08

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

09:24

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

20.08

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

20.08

Vigastusest taastuv Vaaks: 20 protsenti on veel minna

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo