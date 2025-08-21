Norra võõrustab Eestit MM-valikmängus ligi 30 000 pealtvaataja ees

Norra jalgpalliliit teatas, et piletid Norra ja Eesti MM-valikmängule on välja müüdud. See tähendab, et Eesti meeskond läheb 13. novembril Norra vastu väljakule 28 000-pealise vaatajaskonna ees.

Norra on valiksarja alustanud suurepäraselt, olles võitnud kõik neli kohtumist. Mäng Eestiga võib kujuneda otsustavaks, sest just siis võib Norra kindlustada koha USA-s, Kanadas ja Mehhikos toimuval MM-il. Norra jaoks oleks see märgiline sündmus, sest suurturniirile pole pääsetud alates 2000. aasta EM-ist, kirjutab Soccernet.ee.

Norrakate elevus kajastub ka piletimüügis, sest juba 85 päeva enne kohtumist on välja müüdud 28 000 piletit mahutav staadion. Kohtumine peetakse Oslos Ullevaali staadionil, kus Norra saatis 6. juunil Itaalia puuriluku Gianluigi Donnarumma selja taha kolm vastuseta palli.

I-valikgrupis hoiavad norrakad täiseduga liidripositsiooni, Eesti koondis on neljandal tabelireal, edastades kolme punktiga alagrupi viimast Moldovat. Eesti ja Norra avakohtumises jäid sinisärgid 0:1 alla.