Hodgkinson ja Seville näitasid vihmastes oludes suurepärast kiirust

Alles eelmisel nädalavahetusel vigastuspausilt naasnud Hodgkinson läbis paduvihmas kaks staadioniringi ajaga 1.55,69, millega teenis kindla esikoha. "Kui tingimustega läheb nii, siis lihtsalt üritad kõik muu ära unustada. See tasus end ära, ma poleks saanud paremat algust hooajale ette kujutadagi!" sõnas Pariisi olümpiavõitja.

Teisena ületas joone kodupubliku ees jooksnud Audrey Werro ajaga 1.57,34, edestades britti Georgia Hunter Belli (1.57,55) 0,21 sekundiga.

Meeste distantsil vormistas ameeriklane Josh Hoey üllatuse, kui ta teenis ajaga 1.42,82 esikoha, edestades olümpiavõitjate Emmanuel Wanyonyit (1.43,29) ning hispaanlast Emmanuel Attaoui (1.43,38). Pariisi olümpial hõbeda pälvinud Marco Arop jäi hoopis viiendaks (1.43,91), temast kiirem oli veel britt Max Burgin (1.43,44).

Kuigi Jamaica sprinter Kishane Thompson loobus Lausanne'i etapist, oli meeste 100 meetri jooksus siiski maailma paremik kohal. Võit läks Thompsoni kaasmaalasele Oblique Seville'ile, kes murdis läbi vihma ning 0,3-meetrise vastutuule ning lõpetas ajaga 9,87.

"Selline aeg näitab, et suudan ükskõik kus kiiresti joosta. See on suurepärane aeg," ütles Seville. "Ma olen teinud olümpiavõitjale kaks korda ära, Londonis ja nüüd siin. See annab mulle MM-iks väga palju enesekindlust. Jamaica mees pole tiitlivõistlustel ammu 100 meetri jooksus võitnud, loomulikult usun, et see peaksin mina olema."

Kõnealune olümpiavõitja oli ei keegi muu kui Noah Lyles, kes pälvis ajaga 10,02 teise koha. Sama ajaga jäi kolmandaks jamaicalane Ackeem Blake, lõuna-aafriklane Akani Simbine jäi ajaga 10,05 neljandaks.

USA mehed pälvisid 110 meetri tõkkejooksus kolmikvõidu, mida juhtis teist korda sel hooajal 13 sekundi piiri alistanud Cordell Tinch (12,98). Jamal Britt oli ajaga 13,13 teine, Trey Cunningham kaotas talle 0,06 sekundiga (13,19). Naiste 100 meetri tõkkejooksus võidutses hollandlanna Nadine Visser (12,45), edestades Masai Russellit (12,53) ning Ditaji Kambundjit (12,54).

Naiste 200 meetri jooksus võidutses ajaga 22,23 ameeriklanna Brittany Brown, esikolmikusse mahtusid veel nigeerlanna Favour Ofili (22,31) ning Elevandiluuranniku sportlane Marie-Josee Ta Lou-Smith (22,37). 400 meetri distantsil võidutses norralanna Henriette Jaeger (50,09), edestades Lieke Klaverit (50,17) ning Isabella Whittakeri (50,63).

Meeste 5000 meetri jooksus ületas esimesena finišijoone belglane Isaac Kimeli, kelle ajaks mõõdeti 13.07,67. Teisena lõpetas ameeriklane Grant Fisher (13.08,51) ning esikolmikusse mahtus veel mehhiklane Eduardo Herrera (13.09,50). Naiste 3000 meetri takistusjooksus teenis esikoha Doris Lemngole ajaga 9.16,36. Keenialanna võit oli kindel, teiseks jäi Sembo Almayew (9.20,39) ning kolmanda koha pälvis Olivia Markezich (9.20,73).

Meeste kaugushüppes teenis võidu usbekk Anvar Anvarov, kes võidutses tulemusega 7.84. Simon Ehammer jäi 7.72-ga teiseks ning Tajay Gayle 7.71-ga napilt kolmandaks, aga mehed ei lõpetanud kõiki katseid, sest vihma sadas lihtsalt liiga palju ning hüppepakk ei olnud enam ohutu. Naiste kõrgushüppes läks esikoht kolme naise vahel jagama, kui Christina Honsel, Nicola Olyslagers ja Maria Zodzik ületasid 1.91 esimesel katsel. Ala valitseja Jaroslava Mahutšihh tegi kolm katset ning otsustas võistlusest loobuda.

Teemantliiga rändab juba reedel Brüsselisse, misjärel toimub 27. ja 28. augustil Zürichis hooaja finaaletapp.