Talviku pühendas võidu Jürimale: ta pilve peal naeratab ja lehvitab

Motosport
Jörgen-Matthias Talviku
Jörgen-Matthias Talviku Autor/allikas: Karli Saul
Motosport

Kolmapäeval peeti Pärnu Lennuvälja motopargis MX Masters Eesti meistrivõistluste etapp, mida tuntakse "Pärnu Kuninga" nime all. Esmakordselt teenis võidu Pärnu Motoclubi kasvandik Jörgen-Matthias Talviku.

Päev algas Talvikul tugevalt, kui tal õnnestus kvalifikatsioonis sõita konkurentidest 2,3 sekundit kiirem ring. Esimest sõitu asus juhtima alguses Kaarel Tilk, kuid lätlane Mairis Pumpurs möödus temast peatselt. Talviku tegi sõidu alguses eksimuse ja hakkas seejärel järgemööda ettepoole rühkima.

See tal ka õnnestus ning ta võttis sõiduvõidu 10-sekundilise eduga Mairis Pumpursi ees. Kolmandaks tõusis valitsev "Pärnu Kuningas" Gert Krestinov.

Teises sõidus võttis stardivõidu Krestinov, kuid teisel ringil tegi ta eksimuse ning langes seitsmendaks. Talviku kontrollis sõitu ning võttis kindla võidu, lätlane Edvards Bidžans tuli teiseks ja Erki Kahro kolmandaks.

Talviku teenis esmakordselt ka Pärnu Kuninga tiitli, kui võidutses ka koos MX2 ja 125-se klassiga peetud finaalisõidul. Ta pühendas oma võidu varalahkunud Tarvo Jürimale. "See võit oli Tarvole, viimased päevad on väga emotsionaalsed olnud" ütles Talviku. "Me olime lähedased, rääkisime alles esmaspäeva õhtul. Elu on karm, aga ta pilve peal naeratab ja lehvitab mulle."

MX2 klassis teenis esimeses sõidus võidu lätlane Markuss Kokins, teise koha sai soomlane Sampo Rainio ning esikolmikusse mahtus veel Joosep Pärn. Samas sõidus võistlevate MX125 klassi masinate seast oli kiireim soomlane Eemil Pesonen, teine Kaspar Uibu ning kolmas Enriko Peilman

Põnevas teises sõidus oli otsustavatel hetkedel parim Richard Paat, kellele järgnesid lätlane Karlis Kalejs ning soomlane Onni Jaakonsaari. MX125 klassis suutis teise sõidu võita Enriko Peilman, teine oli Uibu ning kolmas lätlane Alberts Knapsis

85cc klassis võttis kokkuvõttes võidu Marten Raud, kes esimeses sõidus oli neljas, kuid teise sõidu võitis põnevas võitluses Gregor Lootuse ees. Teiseks tuli lätlane Patriks Cirulis ning kolmas oli Lootus. Lucas Leok võitis küll kindlalt esimese sõidu, kuid teises sõidus tuli ette kukkumine ning ta lõpetas sõidu 14. kohal. 

65cc klassis võttis kindla etapivõidu Aston Kõiv, kes võitis mõlemas sõidud. Teine oli Laur Kallikorm ning kolmas Mikk Mihkel Sepp. MX Naised klassis võidutses mõlemas sõidus Martha Koort, teiseks tuli Carita Lomp ning kolmas oli Sara Vintere.

MX 40+ veteranide klassi parim oli soomlane Matti Korkeamäki, teine võrdsete punktidega Priit Palatu ning kolmas Jaanus Koval. MX 50+ klassi parim oli Jari Nurminen, teine Arvis Sanders ja kolmas vanameister Valdur Kahro.

Eesti meistrivõistluste viimane etapp sõidetakse septembri alguses Lange krossirajal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

