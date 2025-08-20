FC Flora naiskond kaotas esimest korda sel hooajal punkte

Viimasel seitsmel hooajal Eesti meistriks tulnud Flora läks juhtima 34. minutil, kui pall paremalt äärelt kasti riputati. Pall põrkas seejärel karistusalast välja, kus ootas 14-aastane Gretlin Pihlakas, kelle kauglöök viis külalised juhtima.

Viimsi pusis kodupubliku ees aga edasi ning ei lubanud tugeval vastasel edu kindlustada. Kohtumise üleminutitel kasutas aga võõrustaja ise ühe võimaluse ära, kui Kätriin Välba leidis värava ees Sandra Liiri, kes vormistas üllatava 1:1 viigi.

Flora on sel hooajal Viimsi alistanud 2:0, tiitlikaitsja on löönud tänavu 59 väravat ja lubanud endale lüüa vaid kuus.

37 punktiga jätkatakse ikkagi liigatabeli tipus, teisel kohal asetsev Saku Sporting (29 p) jääb kaheksa punkti kaugusele, Sportingust omakorda nelja punkti kaugusel on Viimsi JK ja JK Tabasalu (mõlemad 25 p). Esinelikule järgnevad JK Tallinna Kalev (18 p), Tallinna FC Ararat (17 p), Tartu JK Tammeka (7 p) ning kaheksandal kohal jätkab FC Elva (4 p).