Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

Tänu eelmise hooaja edukatele tulemustele on Eesti Uisuliidul uuel hooajal tiitlivõistluste üksiksõitudes võimalik välja panna rohkem sportlasi kui kunagi varem.

Eesti saab tuleval hooajal Euroopa meistrivõistlustele saata kolm naisüksiksõitjat ja kaks meesüksiksõitjat, MM-ile pääseb kaks Eesti naist.

Veebruaris toimuvad Milanos ja Cortina d'Ampezzos taliolümpiamängud, kuhu pääseb üks Eesti mees ja üks naine, kuid naisüksiksõitjad võitlevad septembris veel ühe olümpiapileti eest.

Septembri alguses toimub Tallinnas kodusel katsevõistlusel, mille võitja lendab Pekingisse lisakvalifikatsioonivõistlusele, kus algab 19. septembril viimane jaht olümpiakohtadele. Peamised pretendendid kodusel katsevõistlusel on Eva-Lotta Kiibus, Nataly Langerbaur ja Kristina Lisovskaja.

Eesti Uisuliit valib olümpiale pääsevad sportlased ISU Challenger seerias, ISU Grand Prix etappidel ja EM-il näidatud tulemuste põhjal.

Euroopa meistrivõistlused toimuvad 14.-18. jaanuarini Inglismaal Sheffieldis, olümpiamängud Itaalias 6.-17. veebruarini ning maailmameistrivõistlused 25.-29. märtsini Tšehhis Prahas. Lisaks võõrustab Tallinn 4.-8. märtsini juunioride maailmameistrivõistlusi, kus võõrustajal on nii noormeeste kui neidude üksiksõidus kaks kohta ning paarissõidus ja jäätantsus üks koht.