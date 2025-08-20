X!

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

Jalgpall
Fabio Deivson Lopes Maciel
Fabio Deivson Lopes Maciel Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpall

Brasiillane Fabio Deivson Lopes Maciel tegi ajalugu, kui temast sai jalgpalli ajaloos kõige enam mänge pidanud mängija.

44-aastane väravavaht astus Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva Copa Sudamericana mängus Fluminense eest väljakule ning sai sellega oma nimele tõeliselt vägeva rekordi - tegemist oli tema karjääri 1391. mänguga, ükski teine mängija pole nii palju väljakul käinud.

Fabio karjäär algas 1997. aastal ning brasiillane on mänginud terve oma karjääri kodumaal. Fluminense väravat on ta kaitsnud 235 mängus, Cruzeiro eest käis ta väljakul 955 korda, Vasco da Gama eest 150 korda ning Uniao Bandeirante eest 30 korda. 1997. aastal seisis ta U-17 MM-il Brasiilia postide vahel ning tuli koos Ronaldinhoga maailmameistriks.

"Saan tänada ainult jumalat, kes andis mulle võimaluse sellist erilist hetke nautida, selle verstapostini jõuda," vahendas Fluminense koduleht väravavahi sõnu. "See oli äärmiselt liigutav, sest mu perekond oli ka mängul. Mul on väga hea meel, et jõudsin selle rekordini Fluminense särgis."

Fluminenses mängib 16 mängijat, kes sündisid pärast oma väravavahi karjääri algust. "Mul ei jää muud üle kui edasi mängida ja iga mänguga uusi eesmärke püüda," lisas Fabio. "Kõige olulisem on tiimikaaslasi aidata, olen väga tänulik."

Rekord kuulus pikaajalisele Inglismaa koondise väravavahile Peter Shiltonile, kelle karjäär algas 1966. aastal ning sai lõpu 1997. aastal. Ajaloolises edetabelis on teisel real igiliikur Cristiano Ronaldo, kes on kirja saanud 1283 mängu, üheksandal real asetsev Lionel Messi on temast 129 mängu kaugusel (1154 mängu).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

