Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

Kergejõustik
Leonid Latsepov
Leonid Latsepov Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti Kergejõustikuliit teatas, et Tokyos toimuva kergejõustiku MM-i maratonidistantsil jookseb lisaks Tiidrek Nurmele ka Leonid Latsepov.

27-aastane Latsepov oli esimesena kvalifikatsiooni joone alla ning valmistus juba MM-iks. Kolmapäeva hommikul tegi ta 40 kilomeetri pikkuse treeningu, kui sai ametliku kinnituse, et pääses MM-i maratonile peale.

"Seega näeme MM-il jooksmas kahte Eesti maratoonarit - lisaks Latsepovile oli varasemalt koha taganud juba Tiidrek Nurme," teatas Eesti Kergejõustikuliit.

Latsepov teeb seega Tokyos oma MM-debüüdi, EM-il osales ta esimest korda mullu, aga siis joosti poolmaratoni distantsil. Nurme jookseb Tokyos oma neljanda MM-i maratoni, 2019. aastal pälvis ta Dohas 26. koha.

Maailmameistrivõistlused Tokyos toimuvad 13.-21. septembril, mehed jooksevad maratoni 15. septembril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

