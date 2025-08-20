Rootsi mängu jätab vahele ka Rosenthal

Eesti koondis on EM-i eel pidanud kolm kontrollkohtumist ja alistanud Gruusia 75:70 ning Iisraeli 93:81, aga Leedu andis eestlastele 68:89 kaotuse.

Kolmapäeval jätkatakse kontrollkohtumistega, kui Stockholmis minnakse vastamisi võõrustajaga, kuid lisaks õlauuringu tõttu ootamatult Jaapanisse lennanud Maik-Kalev Kotsarile jätab mängu vahele ka põlveuuringul käinud tagamängija Märt Rosenthal.

Rosenthal rääkis eelmisel nädalal ERR-ile, et on raskest põlvevigastusest taastunud ning heas seisus. "Seis oli ikka keeruline. Mitte just nii väga füüsiliselt, aga peas oli keeruline - üks asi on trennis neid asju teha, aga teine, et reaalselt proovid mängus endast kõik anda," ütles ta. "Pean saama enesekindluse tagasi ja arvan, et olen suuteline EM-il koondist väga palju aitama."

Korvpalliliit lisas, et treeneri otsusel jäävad platsi kõrvale ka Hugo Toom ja Siim-Markus Post.

Kohtumine Rootsiga algab kolmapäeva õhtul kell 20.00.