X!

Rootsi mängu jätab vahele ka Rosenthal

Korvpalli Eesti koondis
Märt Rosenthal
Märt Rosenthal Autor/allikas: BC Kalev/Cramo/bckalev.ee
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondise hõikas välja koosseisu kolmapäevaseks kontrollmänguks Rootsiga. Lisaks Jaapanisse lennanud Maik-Kalev Kotsarile jätab kohtumise vahele ka põlveuuringul käinud Märt Rosenthal.

Eesti koondis on EM-i eel pidanud kolm kontrollkohtumist ja alistanud Gruusia 75:70 ning Iisraeli 93:81, aga Leedu andis eestlastele 68:89 kaotuse.

Kolmapäeval jätkatakse kontrollkohtumistega, kui Stockholmis minnakse vastamisi võõrustajaga, kuid lisaks õlauuringu tõttu ootamatult Jaapanisse lennanud Maik-Kalev Kotsarile jätab mängu vahele ka põlveuuringul käinud tagamängija Märt Rosenthal.

Rosenthal rääkis eelmisel nädalal ERR-ile, et on raskest põlvevigastusest taastunud ning heas seisus. "Seis oli ikka keeruline. Mitte just nii väga füüsiliselt, aga peas oli keeruline - üks asi on trennis neid asju teha, aga teine, et reaalselt proovid mängus endast kõik anda," ütles ta. "Pean saama enesekindluse tagasi ja arvan, et olen suuteline EM-il koondist väga palju aitama."

Korvpalliliit lisas, et treeneri otsusel jäävad platsi kõrvale ka Hugo Toom ja Siim-Markus Post.

Kohtumine Rootsiga algab kolmapäeva õhtul kell 20.00.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

16:38

Rootsi mängu jätab vahele ka Rosenthal

12:53

John Wall lõpetab oma NBA karjääri

09:16

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

19.08

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

19.08

Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

19.08

Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

18.08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

18.08

Tartu Ülikool tõi keskmängija Kanada kõrgliigast

18.08

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

18.08

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

18.08

Hispaania mängija jätab vigastuse tõttu EM-i vahele

17.08

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

17.08

Serbia ja Portugal jätkasid kontrollmängudes võidukalt

videod

sport.err.ee uudised

18:28

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu

17:53

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

17:21

Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

17:07

Tohver vilistab Sheini koduklubi euromängu

16:38

Rootsi mängu jätab vahele ka Rosenthal

16:19

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

15:52

Tammeka osutas kõvemat vastupanu kui Ararat, aga Saku teenis taas võidulisa

15:21

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

14:57

Eesti naiste hokiliiga alustab hooaega 13. septembril

14:16

Vibusportlane Reena Pärnat lasi enda nimele viimasegi rekordi

13:53

Noormeeste U-16 koondis võitis Saksimaad

13:22

Uskumatu Võidusõit tõi rajale rekordarvu osavõtjaid

12:53

John Wall lõpetab oma NBA karjääri

12:24

ENMV U-18 üksikmängutiitli pälvisid Ken Ink ja Marie Johanna Lapimaa

11:52

Suri Eesti motosporti olulise panuse jätnud Tarvo Jürima

loetumad

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

19.08

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

19.08

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

19.08

Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

09:16

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

19.08

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

19.08

Ametlik: Mihkels väntab Vueltal, nimekas tiimikaaslane jääb eemale

19.08

Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo