Tammeka osutas kõvemat vastupanu kui Ararat, aga Saku teenis taas võidulisa

Jalgpall
Tartu Tammeka - Saku Sporting
Tartu Tammeka - Saku Sporting Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

Naiste Meistriliigas teist kohta hoidev Saku Sporting hankis 15. voorus võidulisa, alistades külla sõitnud Tartu Tammeka 2:1.

Pärast juuli lõpus Tabasalult saadud kaotust on Saku võitnud kaks mängu järjest. Viimati purustati eriloa alusel liigas osalev Tallinna Ararat suisa 10:0. Sel korral pakkus Tammeka neile kõva vastupanu, kui avapoolaeg lõppes 0:0 viigiseisul, vahendab soccernet.ee.

Teisel kolmveerandtunnil õnnestus võõrustajatel siiski lüüa kaks väravat, külalistel oli vastu panna vaid üks. 29 punktiga Saku püsib teisel positsioonil, seitsme silmaga Tammeka on seitsmes.

Sportland Arenal sai Ararat teise järjestikuse suure kaotuse. Sel korral võitis neid 8:0 üle Tallinna Kalev. Anett Vilipuu lõi kokku neli väravat, neist kolm esimesel poolajal. Maria Orav sai kirja kaks tabamust ning Žanna Smirnova ja Birgitta Emilia Maria Ots ühe.

Kalevi leiab end tabelist 18 punktiga viiendalt kohalt, litsentsitingimuste mittetäitmise tõttu eriloaga mängiv Ararat on hetkel kuues, kuid põhihooaja lõppedes jäädakse igal juhul viimaseks.

Elva linnastaadionil alistus kohalik naiskond sel hooajal kolmandat korda Tabasalule. Kui varem kaotati 2:3 ja 0:2, siis sel korral jäädi alla 0:3. Külaliste eest sahistas võrku kaks korda Evelyn Šilina, ühe korra oli täpne Reti Marleen Ränk.

25 punkti kogunud Tabasalu kerkis Saku taha kolmandaks, jäädes ühe mängu vähem pidanud naabrist nelja silma kaugusele. Nelja punktiga uustulnuk Elva leiab end kaheksandalt realt.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

