Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

Autoralli
Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Avalikustati 11.–14. septembril toimuva Tšiili ralli osalejate nimekiri. Concepcióni ümbruse kiiretel kruusakatsel osaleb 11 Rally1 klassi autot ja 19 WRC2 klassi autot.

Vaikse ookeani rannikulinnast startivad meeskonnad seisavad silmitsi kalendri ühe nõudlikuma kruusateega, kus nähtavus on sageli piiratud ja täpsus ülioluline. Sujuvaid, kuid tehnilisi katseid on oma loomuliku rütmi ja vajaliku pühendumuse poolest võrreldud Soome ralliga.

Toyota GAZOO Racing läheb rallile vastu viie autoga, kui võistlustulle asub meistrivõistluste liider Elfyn Evans, kellega liituvad Kalle Rovanperä, Sebastien Ogier, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari.

Hyundai Motorsport paneb välja oma tavapärase kolmiku – Ott Tänak, Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux.

M-Sport Ford toob Lõuna-Ameerikasse kolm Puma Rally1 autot. Põhisõitjatele Gregoire Munsterile ja Josh McErleanile lisandub kohalik kangelane Alberto Heller. 31-aastane tšiillane, kelle kaardilugejajaks on argentiinlane Luis Allende.

WRC2 klassis osalevad Oliver Solberg (TOYOTA GR Yaris), Yohan Rossel (CITROEN C3), Gus Greensmith (SKODA Fabia RS) ja Kajetan Kajetanowicz (TOYOTA GR Yaris), kes võitlevad oluliste punktide eest. Neile lisanduvad mitmed paljulubavad kohalikud võistlejad, kes loodavad rahvusvahelisel areenil oma jälje maha jätta.

Peale Ott Tänaku ja Martin Järveoja eestlasi rohkem stardis ei ole.

Tšiili ralli toimub 11.-14. septembril, enne seda sõidetakse 28.-31. augustil Paraguay ralli.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

