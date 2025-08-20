Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

Vaikse ookeani rannikulinnast startivad meeskonnad seisavad silmitsi kalendri ühe nõudlikuma kruusateega, kus nähtavus on sageli piiratud ja täpsus ülioluline. Sujuvaid, kuid tehnilisi katseid on oma loomuliku rütmi ja vajaliku pühendumuse poolest võrreldud Soome ralliga.

Toyota GAZOO Racing läheb rallile vastu viie autoga, kui võistlustulle asub meistrivõistluste liider Elfyn Evans, kellega liituvad Kalle Rovanperä, Sebastien Ogier, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari.

Hyundai Motorsport paneb välja oma tavapärase kolmiku – Ott Tänak, Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux.

M-Sport Ford toob Lõuna-Ameerikasse kolm Puma Rally1 autot. Põhisõitjatele Gregoire Munsterile ja Josh McErleanile lisandub kohalik kangelane Alberto Heller. 31-aastane tšiillane, kelle kaardilugejajaks on argentiinlane Luis Allende.

WRC2 klassis osalevad Oliver Solberg (TOYOTA GR Yaris), Yohan Rossel (CITROEN C3), Gus Greensmith (SKODA Fabia RS) ja Kajetan Kajetanowicz (TOYOTA GR Yaris), kes võitlevad oluliste punktide eest. Neile lisanduvad mitmed paljulubavad kohalikud võistlejad, kes loodavad rahvusvahelisel areenil oma jälje maha jätta.

Peale Ott Tänaku ja Martin Järveoja eestlasi rohkem stardis ei ole.

Tšiili ralli toimub 11.-14. septembril, enne seda sõidetakse 28.-31. augustil Paraguay ralli.