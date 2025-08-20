Noormeeste U-16 koondis võitis Saksimaad

Samad meeskonnad kohtuvad uuesti neljapäeval kell 17.30 Naunhofis. Peatreener Jarkko Tuomisto kutsel on laagris 21 mängijat.

Eesti läks avapoolajal mängu 2:0 juhtima, kui 10. minutil skooris Markus Kaalma ning teise tabamuse lisas Uku Korjus 20. minutil. Pärast vaheaega õnnestus võõrustajatel üks värav tagasi lüüa, kuid seekord sai võidu kirja Eesti, vahendab jalgpall.ee .

