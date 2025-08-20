Noormeeste U-16 koondis võitis Saksimaad
Noormeeste U-16 jalgpallikoondis võitis võõral väljakul sõpruskohtumises 2:1 Saksimaa esindust.
Eesti läks avapoolajal mängu 2:0 juhtima, kui 10. minutil skooris Markus Kaalma ning teise tabamuse lisas Uku Korjus 20. minutil. Pärast vaheaega õnnestus võõrustajatel üks värav tagasi lüüa, kuid seekord sai võidu kirja Eesti, vahendab jalgpall.ee.
Samad meeskonnad kohtuvad uuesti neljapäeval kell 17.30 Naunhofis. Peatreener Jarkko Tuomisto kutsel on laagris 21 mängijat.
U-16 koondis laagris:
Joonatan Kaljurand (28.04.2010) – JK Tallinna Kalev
Youssef Boughalmi (10.09.2010) – IF Gnistan (FIN)
Roman Stepanov (28.04.2010) – FC Nõmme United
Artjom Aganitš (04.02.2010) – Tallinna FC Flora
Ottomar Rootsma (23.07.2010) – FC Nõmme United
Arti Allik (18.02.2010) – JK Tallinna Kalev
Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora
Henri Tuur (06.10.2010) – JK Tallinna Kalev
Kregor Kalvik (11.07.2010) – Tallinna FC Flora
Ronan Rähn (08.02.2010) – Villarreal FC (ESP)
Lukas Palu (22.06.2010) – Tallinna FC Flora
Matvei Guljaev (22.02.2010) – FCI Levadia
Arseni Aronson (09.10.2010) – FCI Levadia
Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK
Artjom Timakov (01.01.2010) – Tallinna FCI Levadia
Kennert Kõiv (07.01.2010) – FCI Levadia
Enrico Järitsa (09.05.2010) – JK Tallinna Kalev
Ivan Krasnov (19.06.2010) – FC Nõmme United
Romet Ränkel (29.04.2010) – Tartu JK Tammeka
Kristjan Kabanen (01.03.2010) – FC Nõmme United
Paul Jakob Strus (18.02.2010) – Viimsi JK
Peatreener: Jarkko Tuomisto
Toimetaja: Elisabeth Siivelt