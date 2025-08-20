X!

Noormeeste U-16 koondis võitis Saksimaad

Jalgpall
Eelmisel nädalal toimunud U-16 sõpruskohtumine Lõuna-Soomega
Eelmisel nädalal toimunud U-16 sõpruskohtumine Lõuna-Soomega Autor/allikas: Katariina Peetson / jalgpall.ee
Jalgpall

Noormeeste U-16 jalgpallikoondis võitis võõral väljakul sõpruskohtumises 2:1 Saksimaa esindust.

Eesti läks avapoolajal mängu 2:0 juhtima, kui 10. minutil skooris Markus Kaalma ning teise tabamuse lisas Uku Korjus 20. minutil. Pärast vaheaega õnnestus võõrustajatel üks värav tagasi lüüa, kuid seekord sai võidu kirja Eesti, vahendab jalgpall.ee.

Samad meeskonnad kohtuvad uuesti neljapäeval kell 17.30 Naunhofis. Peatreener Jarkko Tuomisto kutsel on laagris 21 mängijat.

U-16 koondis laagris:

Joonatan Kaljurand (28.04.2010) – JK Tallinna Kalev
Youssef Boughalmi (10.09.2010) – IF Gnistan (FIN)
Roman Stepanov (28.04.2010) – FC Nõmme United
Artjom Aganitš (04.02.2010) – Tallinna FC Flora
Ottomar Rootsma (23.07.2010) – FC Nõmme United
Arti Allik (18.02.2010) – JK Tallinna Kalev
Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora
Henri Tuur (06.10.2010) – JK Tallinna Kalev
Kregor Kalvik (11.07.2010) – Tallinna FC Flora
Ronan Rähn (08.02.2010) – Villarreal FC (ESP)
Lukas Palu (22.06.2010) – Tallinna FC Flora
Matvei Guljaev (22.02.2010) – FCI Levadia
Arseni Aronson (09.10.2010) – FCI Levadia
Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK
Artjom Timakov (01.01.2010) – Tallinna FCI Levadia
Kennert Kõiv (07.01.2010) – FCI Levadia
Enrico Järitsa (09.05.2010) – JK Tallinna Kalev
Ivan Krasnov (19.06.2010) – FC Nõmme United
Romet Ränkel (29.04.2010) – Tartu JK Tammeka
Kristjan Kabanen (01.03.2010) – FC Nõmme United
Paul Jakob Strus (18.02.2010) – Viimsi JK

Peatreener: Jarkko Tuomisto

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

17:53

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

17:07

Tohver vilistab Sheini koduklubi euromängu

15:52

Tammeka osutas kõvemat vastupanu kui Ararat, aga Saku teenis taas võidulisa

13:53

Noormeeste U-16 koondis võitis Saksimaad

08:45

Real sai liigahooaja avamängus napi võidu

19.08

Endine Norra tippjalgpallur: usutakse, et tüdrukud mängivad ainult enda lõbuks

19.08

Vaprus teenis veel ühe ülikindla võidu

19.08

Bild: Werder eelistab postide vahele palgata Heina

19.08

Saalijalgpallikoondis testis end koduse ja Soome meistri vastu

19.08

Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

sport.err.ee uudised

18:28

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu

17:53

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

17:21

Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

17:07

Tohver vilistab Sheini koduklubi euromängu

16:38

Rootsi mängu jätab vahele ka Rosenthal

16:19

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

15:52

Tammeka osutas kõvemat vastupanu kui Ararat, aga Saku teenis taas võidulisa

15:21

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

14:57

Eesti naiste hokiliiga alustab hooaega 13. septembril

14:16

Vibusportlane Reena Pärnat lasi enda nimele viimasegi rekordi

13:53

Noormeeste U-16 koondis võitis Saksimaad

13:22

Uskumatu Võidusõit tõi rajale rekordarvu osavõtjaid

12:53

John Wall lõpetab oma NBA karjääri

12:24

ENMV U-18 üksikmängutiitli pälvisid Ken Ink ja Marie Johanna Lapimaa

11:52

Suri Eesti motosporti olulise panuse jätnud Tarvo Jürima

11:16

Taliolümpiamängude osas pole veel agressorriikide suhtes otsust tehtud

10:29

Madis Mihkels: ma olen Vueltaks valmis

09:43

Crosskartide rallisprindil Kehalas tegid ilma noored sõitjad

09:16

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

08:45

Real sai liigahooaja avamängus napi võidu

loetumad

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

19.08

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

19.08

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

19.08

Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

09:16

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

19.08

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

19.08

Ametlik: Mihkels väntab Vueltal, nimekas tiimikaaslane jääb eemale

19.08

Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo