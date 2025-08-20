John Wall lõpetab oma NBA karjääri

34-aastane Wall mängis suurema osa oma karjäärist Washington Wizardsi ridades. Viiekordne All-Star mängujuht lõpetab oma NBA karjääri keskmiselt 18,7 punkti ja 8,9 resultatiivse sööduga mängu kohta.

"Täna astun ma väljakult ära, aga mitte korvpallist eemale," ütles Wall teisipäeval sotsiaalmeedia postituses. "Korvpall jääb alati minu ellu ja mul tulevad uued võimalused. Tunnen, et nüüd on aeg alustada järgmist peatükki."

Enne paljusid vigastusi oli Wall üks liiga parimaid mängijaid. Tal oli uskumatu kiirus ning ta näis olevat võimeline Wizardsi suurte saavutusteni viima.

Lisaks Washington Wizardsile mängis ta ka Houston Rocketsi ja Los Angeles Clippersi eest. Oma parimal hooajal 2016-2017 aastal viskas ta Wizardsi eest keskmiselt 23,1 punkti ja andis 10,7 resultatiivset söötu.