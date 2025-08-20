X!

ENMV U-18 üksikmängutiitli pälvisid Ken Ink ja Marie Johanna Lapimaa

Tennis
Ken Ink
Ken Ink Autor/allikas: Igor Pisarev/ETL
Tennis

Kadriorus lõppesid tennise Eesti noorte meistrivõistlused U-14 ja U-18 vanuseklassides. U-18 üksikmängus tulid meistriteks Ken Ink ja Marie Johanna Lapimaa, paarismängus võidutsesid Konrad Punger ja Luukas Raudkivi ning Miia Mihailov ja Eleanora Roos.

Noormeeste üksikmängufinaalis kohtusid finaalis treeningkaaslased ning paarismängupartnerid Ken Ink ja Edwin Averjanov. Seekord võttis Ink suve alguses Viljandi Eesti GP-l saadud kaotuse eest revanši 6:4, 6:1. Ink võitis tänavu U-16 tiitli kõrvale ka U-18 esikoha, vahendab tennisnet.ee.

Neidude U-18 turniiril olid esikohaduellis vastamisi samuti esimene ja teine paigutus, vastavalt Marie Johanna Lapimaa ja Miia Mihailov. Kuigi Mihailov näitas sisukat võitlejahinge, oli Lapimaa otsustavatel hetkedel kindlam, eksis vähem ning pani oma paremuse maksma tulemusega 6:2, 6:2.

Noormeeste paarismänguturniiri finaalis kohtusid aga hoopis asetamata paarid. Konrad Punger ja Luukas Raudkivi võitsid finaalis Kaspar Jaani ja Nikita Smirnovi 6:3, 6:2.

Neidude paarismänguturniiril olid soosikuteks esimesena asetatud Mihailov ja Eleanora Roos, kelle vastasteks olid teisena turniiritabelisse asetatud Elizabeth Averjanov ja Anna Kazinjan. Tasavägise esimese seti suutsid kogenenumad Mihailov ja Roos enda kasuks pöörata 6:4, teises setis kasutasid nad aga vastastel tekkinud ebakindluse edukalt ära ning võitsid selle 6:0 ning ühes sellega U-18 vanuseklassi paarismängutiitli.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Eesti Olümpiakomitee premeeris MM-il medali võitnud vehklejaid

