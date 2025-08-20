Suri Eesti motosporti olulise panuse jätnud Tarvo Jürima

Tarvo näol oli tegemist Eesti motospordi suursaadikuga USA-s ning ta oli läbi mitmekümne aasta oluliseks toeks Eesti motosportlastele nii Ameerika sarjas võistlemisega, aga ka USA-s toimunud rahvuskoondistele. Gert Krestinov, Jörgen-Matthias Talviku ja Harri Kullas on vaid mõned näited, keda Tarvo toetas nii jõu kui nõuga.

Oma sõitjaid jälgis ta suure hoolega ükskõik, kus maailmaotsas nad stardis parasjagu olid. "Isegi kui võistlustel ei läinud hästi, innustas Puru (Tarvo Jürima) edasi pingutama ja ei lubanud püssi põõsasse visata." meenutas Tarvot Harri Kullas.

Enne lahkumist juhtis Tarvo Ameerikas tiimimanedžerina Dream Chasers Racing meeskonda.