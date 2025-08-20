X!

Taliolümpiamängude osas pole veel agressorriikide suhtes otsust tehtud

Varia
Olümpiarõngad
Olümpiarõngad Autor/allikas: SCANPIX/AP
Varia

171 päeva enne 2026. aasta Milano Cortina taliolümpiamänge on endiselt ebaselge, kas Venemaa ja Valgevene sportlased saavad seal võistleda või millistel tingimustel.

Intervjuus L'Équipe'ile oli Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) president Kirsty Coventry ettevaatlik. "Me pole lõplikku otsust teinud, kuid eeldan, et langetame tõenäoliselt sarnase otsuse nagu Pariisi puhul."

2024. aasta Pariisi mängudel lubati 15 venelasel ja 17 valgevenelasel võistelda neutraalsete sportlastena. Osalemise tingimuseks oli sportlik kvalifikatsioon, kinnitus, et nad ei toeta aktiivselt Ukraina sõda ning neil ei ole sidemeid Venemaa või Valgevene sõjaväeorganisatsioonidega.

Coventry on seda seisukohta korduvalt kaitsnud, öeldes The New York Timesile, et "see, mida me Pariisis nägime, oli minu arvates väga õiglane," rõhutades, et ROK-i kohustus on "tagada, et kõik sportlased saaksid võistlusel osaleda".

Olukorra teeb veelgi keerulisemaks rahvusvaheliste alaliitude seisukoht. Rahvusvaheline Suusaliit, mis haldab enam kui poolt taliolümpiaaladest, keelab endiselt Venemaa ja Valgevene sportlastel osaleda. Sama seisukoht on ka laskesuusatamises ja kelgutamises. Iluuisutamises pole aga sama teed mindud.

Endine ROK-i strateeg Terrence Burns sõnas, et Venemaa pole võtnud vastutust. "See jätab ROK-i raskesse, kuid hallatavasse olukorda. Kui Venemaa soovib taasühineda, peab ta näitama oma valmisolekut muutusteks."

Samas rõhutas Burns Venemaa kaalu olümpialiikumises. "Olümpiamängud vajavad mängudel Venemaad, just nagu nad vajavad Ameerika Ühendriike või Hiinat."

Lõplikku otsust oodatakse enne aasta lõppu pärast kahte Rahvusvahelise Olümpiakomitee täitevkomitee olulist kohtumist.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

viimased uudised

13:22

Uskumatu Võidusõit tõi rajale rekordarvu osavõtjaid

12:53

John Wall lõpetab oma NBA karjääri

12:24

ENMV U-18 üksikmängutiitli pälvisid Ken Ink ja Marie Johanna Lapimaa

11:52

Suri Eesti motosporti olulise panuse jätnud Tarvo Jürima

11:16

Taliolümpiamängude osas pole veel agressorriikide suhtes otsust tehtud

10:29

Madis Mihkels: ma olen Vueltaks valmis

09:43

Crosskartide rallisprindil Kehalas tegid ilma noored sõitjad

09:16

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

08:45

Real sai liigahooaja avamängus napi võidu

08:14

Humus Paide Rally pakub võistlejatele hooaja pikima võistlustrassi

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

19.08

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

19.08

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

19.08

Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

18.08

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

19.08

Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

19.08

Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

19.08

Eesti Olümpiakomitee premeeris MM-il medali võitnud vehklejaid

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo