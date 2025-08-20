Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

X!

Sloveenia koondis sai selle suve kontrollmängudes oma esimese võidu, alistades Suurbritannia 93:81.

Sloveenia tegi teise veerandi alguses 13:2 spurdi, millega saavutati 16-punktiline eduseis (40:24) ning Suurbritannial ei õnnestunud enam mängu tagasi tulla.

Luka Doncic viskas esimesel poolajal 21 punkti. Lõpuks jäi ta nelja lauapalli kaugusele kolmikduubli saavutamisest, kogudes 28 punkti, kuus lauapalli ning kümme resultatiivset söötu.

Tema esitus leevendas kindlasti Sloveenia fännide muret, sest Doncic tuli laupäeval Läti vastu mängides kolmanda veerandi keskel vigastusega platsilt ära.

Gregor Hrovat lisas Sloveenia eest 15 ja Klemen Prepelic 12 punkti. Suurbritannia eest viskasid 12 punkti Myles Hesson ja Tarik Philip,

Sloveenia on neli varasemat kontrollkohtumist kaotanud, kui kaks korda jäädi alla Saksamaale, üks kord Leedule ja Lätile.

Enne 27. augustil algavat EM-i mängib Sloveenia sel neljapäeval, 21. augustil viimase sõpruskohtumise Serbia vastu. Suurbritannia kohtub 22. augustil Eestiga.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

