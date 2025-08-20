Real sai liigahooaja avamängus napi võidu

Real alustas kohtumist koosseisuga, kus esimest korda olid Hispaania kõrgliigas väljakul keskkaitsja Dean Huijsen ja äärekaitsjad Alvaro Carreras ja Trent Alexander-Arnold.

Kohtumise ainus värav löödi 51. minutil, kui Real teenis penalti ning selle realiseeris Kylian Mbappe. Vastased lõpetasid aga mängu kümnekesi, sest neljandal üleminutil sai punase kaardi Abel Bretonesile.

"Esimesel poolajal polnud meil ruumi ja teisel poolajal lõime varakult värava," ütles Mbappe Real Madrid TV-le. "Meil oli rohkem võimalusi ja meil oli parem kontroll mängu üle. Lootsime teisel poolajal värava lüüa, aga seda ei juhtunud."

"Meie jaoks oli oluline alustada koduväljakul võiduga, teadsime, et see saab olema raske," lisas Mbappe. "Oleme võiduga rahul ning pingutame enama nimel."

Madridi Real kohtub järgmises voorus Real Oviedoga, kes alustas hooaega 0:2 kaotusega Villarrealile.