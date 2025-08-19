Vaprus teenis veel ühe ülikindla võidu

Mõned päevad tagasi meistriliigas Tartu Tammekast lausa 8:1 jagu saanud Vaprus kohtus teisipäeval karikavõistluste raames II liiga klubi Keila JK-ga ning pani oma paremuse maksma numbritega 9:0.

Tristan Pajo nahutas külalismeeskonda kolme väravaga, kaks väravat kanti Kevin Kauberi arvele ning ühe korra said jala valgeks Magnus Villota, Joosep Põder, Sander Kõlvart ja Rasmus Orm.

Lisaks Vaprusele on praeguseks kaheksandikfinaali jõudnud veel Tammeka, Paide Linnameeskond ja Nõmme Kalju. Kolmapäeval on Premium liiga klubidest võistlustules Tallinna Flora, kes kohtub koduväljakul Tartu Team Helmiga.