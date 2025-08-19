Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

Edmund otsustas vaid 30-aastaselt karjääri lõpetada, sest on viimastel aastatel pidanud põlvehädade tõttu koguni kolm korda operatsioonil käima. "Viimased viis aastat on mu kehale oma jälje jätnud – kolm operatsiooni ja muud vigastused on teinud oma töö ning nüüd ütleb keha, et on aeg lõpetada," sõnas Edmund Suurbritannia Tennise Liidu vahendusel.

"Kui ma vaatan oma karjäärile tagasi, siis võin ausalt öelda, et andsin endast kõik ja tegin endast kõik, mis võimalik, et soovitud tasemele naasta. Ma ei kahetse midagi," lisas ta.

Edmundi tipphetkeks jäi 2018. aasta, kui ta jõudis Austraalia lahtistel poolfinaali ning saavutas karjääri parima edetabelikoha – 14. Tol aastal sai temast ka Andy Murray asemel Suurbritannia esireket.

Edmund kuulus ka Suurbritannia võidukasse Davise karikaturniiri võistkonda, mis lõpetas 2015. aastal brittide 79 aastat kestnud võidupõua. Aasta hiljem esindas ta oma riiki Rio olümpiamängudel. Tema viimaseks ametlikuks matšiks jäi juulikuus Nottinghami Challengeri turniiri finaalis saadud kaotus kaasmaalaselt Jack Pinnington Jonesilt.