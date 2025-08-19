X!

Pesur jõudis Drift Mastersi Saksamaa etapil veerandfinaali

Autosport
Kevin Pesur
Kevin Pesur Autor/allikas: Jordan Butters
Autosport

Drifti tippsarja Drift Masters nädalavahetusel sõidetud eelviimasel etapil Saksamaal Dessaus veerandfinaali jõudnud Kevin Pesur ütleb, et hooaja kokkuvõttes on sihikul poodiumikoht.

Saksamaa etapi pjedestaali kaks kõrgemat kohta kuulusid iirlastest vendadele - võitis Conor Shanahan, teine oli Jack Shanahan. Kolmanda koha sai poolakas Piotr Wiecek. Oliver Randalu pääses kvalifikatsioonist edasi 32 parema tandemsõitudesse, kuid võistluses tšehhi Marco Zakouriliga langes eestlane konkurentsist, vahendab autosport.ee.

Saksamaa etapp sõideti üsna ekstreemsetes tingimustes, päeval näitas termomeeter õhutemperatuuriks 36-37 kraadi ja asfaldi temperatuur oli 60-70 kraadi ringis. Osa sõite peeti aga juba õhtupimeduses, mil temperatuur oluliselt langes.

"Saksamaa etapi rada ei ole üldiselt keeruline, kuid temperatuuri suur kõikumine muutis olukorda. Pidamine muutus ja sellega tuli nii sõidus, kui auto seadistamises arvestada," sõnas veerandfinaali jõudnud Kevin Pesur. "Jahtumine toimus suhteliselt kiiresti. Mõõtsime pidevalt asfaldi temperatuuri, et vältida üllatusi."

Kvalifikatsioonis kogus Pesur 92,5 punkti, mis andis talle 12. koha, parim oli Conor Shanahan 97,5 punktiga sajast võimalikust. "Kvalifikatsioon oli väga tasavägine ja vahed üliväikesed. Näiteks, kui oleksin teeninud poolteist punkti rohkem, oleksin olnud nelja parema seas," ütles eestlane.

Esimeses paarissõidus alistas Pesur iirlase Conor Falvey ja teises sakslase Max Heidrichi, veerandfinaalis tuli vastaseks poolakas Pawel Korpulinski. "Läksin suruma ja poolevahetusel puutusid autod kokku. Tipptasemel on tandemsõidud sentimeetrite mäng ja eks ma riskisin muidugi. Kokkupõrge oli minu viga," tunnistas Pesur.

Enne viimast etappi Varssavis on sarja liider Conor Shanahan kogunud 390 punkti, Wiecekil on teisena 382 ja Jack Shanahanil kolmandana 300 punkti. Neljas on iirlane James Deane 249 punktiga ja viies Pesur 248-ga. Randalu hoiab 200 punktiga üheksandat positsiooni.

Pesuri sõnul on pjedestaalikoht veel püütav. "Esimesed kaks kohta ei ole hooaja kokkuvõttes enam püütavad, kuid kolmas koht on kindlasti," ütles driftisõitja.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

