Eesti ujuja tegi juunioride MM-il debüüdi

Lessing on sel aastal püstitanud kaks Eesti noorte rekordit – 400 meetri ja 1500 meetri vabaujumises. Mõlemad rekordid kuulusid varem Kregor Zirgile. Juunioride MM-il on Lessingul kavas neli distantsi: 200, 400, 800 ja 1500 meetrit vabalt.

Teisipäeval tegi Lessing oma tiitlivõistluste debüüdi 400 meetri vabaujumises. Ta lõpetas tulemusega 4.03,12, mis andis 39. koha. Tema isiklik rekord ja ühtlasi Eesti noorte rekord sellel distantsil on 3.59,93.

Lessing ise jäi debüüdiga rahule ning võttis kogemusest kaasa väärtuslikke õppetunde. "Arvan, et kõik on kombes. Enne starti oli ikka pinge laes, aga sain debüüdi tehtud ja kindlasti on nüüd lihtsam minna järgmisel aastal suurematele võistlustele. Siin saab õppida, kuidas maailma tipud tegutsevad ja sellest kogemusest palju kaasa võtta," ütles 16-aastane eestlane.

Treener Geil Siimu sõnul keskendus noor ujuja liialt kõrvalrajal ujuvale konkurendile. "Esimene start üle pika aja, liiga kiire ja närviline algus," ütles juhendaja. "Seni kiireim 400, mida on hommikul ujunud. Suur pinge on nüüd maas, palju tarkust taas juures."

Järgnevatel päevadel ootavad Lessingut ees veel stardid 200, 800 ja 1500 m vabaujumises. Juunioride klassi kuuluvad kuni 18-aastased sportlased ehk Lessing ujub endast aasta vanemate noormeeste vastu.