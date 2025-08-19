X!

Van der Poel avalikustas Prantsusmaal katkestamise põhjuse

Jalgrattasport
Mathieu van der Poel
Mathieu van der Poel Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Photo News
Jalgrattasport

Tänavusel Prantsusmaa velotuuril pärast 15. etappi katkestama pidanud Alpecin-Deceunincki rattur Mathieu van der Poel tõdes, et teda vaevas velotuuri ajal kopsupõletik.

30-aastane van Der Poel alustas tänavust Tour de France'i võimsalt ning sai teise etapi järel selga kollase liidrisärgi. Hollandlane kandis seda kokku neljal etapil ning püsis kuni kümnenda etapini üldarvestuses esikümnes, aga vajus seejärel kõrgest mängust aina kaugemale.

Pärast 15. etappi oli hollandlane van der Poel sunnitud katkestama, mis oli aga võistkonna jaoks eriti valus hoop, sest avaetapil võidutsenud Jasper Philipsen pidi teisel etapil kukkumise tõttu samuti katkestama.

Van der Poel rääkis teisipäeval Renewi velotuuri eel ajakirjanikega ning ütles, et teda tabas Prantsusmaal kole kopsupõletik. "Kannatasin kuni enam ei suutnud," ütles hollandlane. "Hoidsin nii kaua veel võimalusest kinni, aga kopsupõletik lihtsalt hävitas mind. Keha andis märku, et ta ei suuda enam. Seda tuleb kuulata."

Tuleval nädalavahetusel saab alguse Hispaania velotuur, kuid seitsmekordne cyclo-crossi maailmameister van der Poel osaleb sel nädalal hoopis Renewi tuuril ning teeb ülejäänud hooaja osas otsuse pärast seda võistlust.

Augusti lõpus on tal plaanis osaleda Les Getsis toimuval olümpiakrossi MK-etapil. 14. septembril toimub Šveitsis Valais' ühtlasi maastikuratturite MM-i olümpiakrossi sõit. "See on mu kalendris kirjas, aga pean kõigepealt vaatama, kuidas Renewi tuuril ja Les Getsis läheb. Need on väga olulised, et saaksin maastikurattal rütmi kätte," ütles van der Poel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

