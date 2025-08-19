X!

Eesti Olümpiakomitee premeeris MM-il medali võitnud vehklejaid

Vehklemine
Katrina Lehis ja Irina Embrich
Katrina Lehis ja Irina Embrich Autor/allikas: FIE/BizziTeam/ Eva Pavia
Vehklemine

Eesti Olümpiakomitee premeerib kuu aega tagasi Gruusia pealinnas Tbilisis toimunud epeevehklemise maailmameistrivõistlustel medaleid võitnud sportlasi ja nende treenereid.

Maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitnud Katrina Lehis saab preemiaks 20 000 eurot, tema treener Nikolai Novosjolov saab tunnustuseks 10 000 eurot. Individuaalse pronksmedali saavutanud ja karjääri 15. tiitlivõistluste medali võitnud Irina Embrich pälvib 15 000 euro suuruse preemia, tema juhendaja Samuil Kaminski preemia on 7500 eurot.

EOK asepresident ja tippspordikomisjoni esimees Gerd Kanter kinnitas, et Lehis ja Embrich on taas tõestanud, kuidas Eesti vehklemine kuulub maailma tippu.

"Õnnitlen teid kogu südamest – need medalid on raske töö ja tugeva taustatiimi. Kogu teie hooaeg oli stabiilselt tugev ning see on väga hea märk ka juba Los Angelese suveolümpiamängudeks valmistumisel. Soovime teile edu tuleval hooajal," ütles Kanter.

Preemiad on määratud vastavalt Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee kehtestatud korrale, millega tunnustatakse sportlasi ja nende treenereid rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite eest. Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

