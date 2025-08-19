Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

Viimsi JK jätkas esmaspäeva õhtul oma võidukat hooaega koduses esiliigas, kui teenis esikolmikusse kuuluvate klubide heitluses Tartu JK Welco üle 3:2 võidu. Pingeline kohtumine pandi üleminutitel aga pausile, sest tribüünilt visati midagi väljaku poole ning objekt tabas äärekohtunikku.

Viimsi asus 24. mänguvooru koduväljakul juhtima 15. minutil, kui Oskar Mägi tabamuseni jõudis ning kahekordistas edu neli minutit hiljem, kui Welco omaväravaga hakkama sai. Tartu klubi jõudis 28. minutil Samidou Bawa väravast taas tabamuse kaugusele, aga Viimsi läks 74. minutil Markus Vaherna värava järel taas kahega juhtima ning kuigi nad loovutasid neli minutit hiljem ise omavärava, suudeti siiski 3:2 võit vormistada.

Viimsi lõpetas pingelise kohtumise arvulises vähemuses, sest Joonas Luts saadeti üleminutitel teise kollase kaardiga platsilt. Seejärel pandi mäng mõneks ajaks pausile ja peakohtunik Kevin Kaivoja kutsus meeskondade kaptenid enda juurde, kirjutas Soccernet.ee.

"Ma sain aru, et seal juhtus küllaltki inetu olukord. Äärekohtunik sai vist mingisuguse objektiga tribüünilt pihta. Sellised asjad ei kuulu jalgpalli juurde. Ma loodan, et selliseid asju rohkem ei juhtu," ütles Viimsi kapten Markus Allast pärast mängu portaalile.

Selle mänguga tõmmati ühtlasi joon alla 24. mänguvoorule ning tabelis teisel kohal asetsev Viimsi (53 p) kindlustas oma edu Welco (46 p) ees seitsmele punktile. Tabeliliidrina jätkab FC Nõmme United, kes on kogunud 59 punkti.