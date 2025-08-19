Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

"Korvi viskamisele sarnast tunnet ei leidu. Pall oli esimene asi, mis mul elus oli. See tuli kingitusena, peatamatu tahtena. Ma ei vajanud mitte midagi muud," kirjutas Belinelli ühismeedias.

"Kui võimalused tulid, olin nendeks valmis. Pall andis mu näljale tähenduse. Tahtsin võistelda, end tõestada. Võita, kui keegi teine minusse ei uskunud. See aitas mul enesekindlust leida, vaigistas müra ja andis mulle kõik emotsioonid," lisas itaallane. "Mõni õhtu läks sisse, mõni ei läinud. Aga me viskajad ei vaata kunagi tagasi."

Bolognas sündinud mängumees alustas oma karjääri kodulinnas, kuid 2007. aasta NBA draft'is läks ta 18. valikuna Golden State Warriorsi. Itaallane mängis USA tippliigas 14 aastat ning tuli 2013-14 hooajal San Antonio Spursi ridades ka NBA meistriks. Samal hooajal võitis ta ka tähtede mängul kaugviskevõistluse.

2020. aastal taasliitus ta lapsepõlveklubi Bologna Virtusega, kellega võitis 2022. aastal EuroCupi ja tuli veel kahel korral Itaalia meistriks. Lisaks valiti Belinelli 2023-24 hooajal veel koduse kõrgliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Ta tegi oma koondisedebüüdi 2006. aasta MM-il, aga paraku ei suutnud Belinelli oma karjääri jooksul Itaaliat medalile aidata.

"Ma tegin kõvasti tööd, jäljendasin igal sammul oma iidoleid. Ja see kõik oli seda väärt, sest korvpall on alati minu jaoks olemas. Igavesti," lõpetas Belinelli.