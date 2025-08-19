KUULA | "Võimla": mida arvata linnaruumis toimuvatest võistlustest?

Vikerraadio saates "Võimla" kohtusid Maarja Värv, Debora Saarnak, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets, et rääkida võrkpallist, jalgpallist, kergejõustikust, tennisest ja spordist linnaruumis.

Eesti meeste võrkpallikoondis kogus Euroopa meistrivõistluste valiksarjas kolm võitu ja ühe kaotuse ning pääses kindlalt finaalturniirile. Tallinna FCI Levadia langes euroväljakutel konkurentsist seisus, mis paistis Eesti meistri jaoks silmapaistvalt soodne.

Aruteluks andis põhjust ka kergejõustik. Paljude lemmiksportlane Armand Duplantis püstitas karjääri 13. maailmarekordi meeste teivashüppes.

USA lahtiste meistrivõistluste eel tehti ka tennisest. Eesti esireket Mark Lajal paraku kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud, aga mida üllatavat pakub turniiri uudne formaat?

Kuulajatelt küsiti Vabaduse väljakul toimunud rannavõrkpalli Eesti meistrivõistluste taustal, mida arvata tavapäratus keskkonnas, sealhulgas linnaruumis läbi viidavatest spordivõistlustest.