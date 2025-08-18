Eesti jalgpallikoondislane lahkus Taani esiliigaklubist

Suure osa karjäärist Soomes mänginud Merisalu siirdus Tammekast mullu suvel Taani esiliigasse, kui sõlmis Thistediga profilepingu, kirjutab Soccernet.ee.

Ta oli eelmisel hooajal Thistedi põhimängija, saades FlashScore'i andmetel 21 mänguga kirja neli väravat, kuid naiskond ei suutnud eesmärki täita ehk esiliigast kõrgliigasse tõusta.

Esmaspäeval avaldas 23-aastane eestlanna sotsiaalmeedias, et on klubist lahkunud. "Nüüd on aeg vastu võtta uued väljakutsed ja astuda järgmine samm edasi," kirjutas Merisalu, kuid saladuseloori uue koduklubi osas ei kergitanud.