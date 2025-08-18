X!

Tartu Ülikool tõi keskmängija Kanada kõrgliigast

Korvpall
Nathan Cayo (palliga) Richmondi särgis
Nathan Cayo (palliga) Richmondi särgis
Korvpall

Neljal viimasel aastal Eesti korvpallimeistrivõistlustel hõbeda teeninud Tartu Ülikool Maks & Moorits on käed löönud Kanada-Haiti päritolu Nathan Cayoga.

Montrealis sündinud 27-aastane ja 201 sentimeetri pikkune Cayo on hooaega lõpetamas Kanada kõrgliigas CEBL, kus ta esindab Niagara River Lionsi klubi. Põhiturniiril idakonverentsi võitnud Lions on jõudnud poolfinaali, kus 22. augustil kohtutakse Scarborough meeskonnaga. Cayo on tänavu Niagara ridades kogunud keskmiselt 9,2 punkti ja 5,5 lauapalli mängu kohta, kirjutab Tartu Ülikool sotsiaalmeedias.

"Olen tänulik, et saan liituda tugeva ja suurte eesmärkidega organisatsiooniga," vahendab Tartu meeskond uue täienduse sõnu. "Olen valmis kõvasti tööd tegema ja aitama meeskonnal igal võimalikul viisil võita. Saab olema põnev FIBA Europe Cup'i sarjas mängida ja Eesti meistritiitli eest võidelda. Hakkame tööle!" kommenteeris augusti lõpus meeskonna treeningutega liituv Cayo.

Tartu meeskonna mänedžeri Robert Petersoni sõnul on Cayo mitmekülgne mängumees, keda nähakse eelkõige keskmängija rollis. "Nathan on andekas mängija, kes suudab mängida nii suure ääre kui keskmängija positsioonil ning suudab hästi ka kaitses erinevaid mängijatüüpe katta," sõnas Peterson.

Kogu ülikoolikarjääri NCAA-s veetis Cayo Richmondi ülikoolis, kus ta viskas viie aasta jooksul keskmiselt 8,9 punkti ja noppis 4 lauapalli mängu kohta. Lisaks Niagara meeskonnale on ta Kanada kõrgliigas kahel hooajal esindanud ka Montreali värve. Cayo on lisaks mänginud NBA G-liigas, Poola kõrgliigas ja Inglismaal.

Toimetaja: Anders Nõmm

