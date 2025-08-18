Kiltsil toimunud kiirendusvõistlusel startis üle saja osaleja

Outlaw Extreme klassis alistas Janno Leiger finaalis Riivo Sinijärve. "Riivo on kiire vastane. Ainus lootus tema vastu saamiseks oli võtta maksimum reaktsiooniga ja üritada lõpuni enda poolt parimat," sõnas Leiger. "Seekord õnnestus. Reaktsioon oli 0,02 sekundit ja enne lõppu sain temast mööda," vahendab autosport.ee.

Sinijärv sõnas, et start õnnestus hästi. "Aga enne sajale meetrile jõudmist tahtis auto paraku vales suunas minna ja pidin gaasi maha laskma. Seekord oli Janno Leiger parim, suurimad õnnesoovid talle võidu puhul."

Outlaw klassi finaali võitis Veljo Einberg, teise koha sai Viljar Mäesepp. "See finaal oli minu jaoks viimaste aastate üks tipphetki. Me oleme Viljariga head sõbrad, tema tuunib ka minu autot, aga viimati võistlesime koos 13 aastat tagasi. Tükk aega olen talle peale käinud, et ta tuleks ja prooviks," lausus Einberg. "Midagi paremat ei oleks osanud tahtagi, et lõpuks finaalis kokku saame ja tuleb külg-külje kõrval ülivõrdne sõit."

Super Compi finaalis alistas Kert Orusaar Reio Pilleri. "Poole raja peal läks auto mul suhteliselt käest ära ja pidin gaasi maha laskma," sõnas Orusaar. "Esimesel võimalusel vajutasin uuesti gaasi peale ja seitsme sajandiksekundiga õnnestus sõit siiski võita."

Mootorrataste Eesti meistrivõistluste klassis Street Bike oli parim Andry Kõre, samuti meistrisarja kuuluvad Pro Bike´s võitis finaali Iiro Byman, teise koha sai Aldar Pärn.

Kiirendusspordi Eesti meistri- ja karikavõistlused jätkuvad Kiltsi lennuväljal 29.-31. augustini toimuva võistlusega Luxury Motors No Oil Racing Finals.