X!

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

Freestyle-suusatamine
Eileen Gu
Eileen Gu Autor/allikas: SCANPIX/AP
Freestyle-suusatamine

Freestyle-suusataja Eileen Gu avaldas sotsiaalmeedias, et sai Uus-Meremaal treeningul taas vigastada.

Gu andis sotsiaalmeedias teada, et temaga juhtus õnnetus, mille põhjustas inimlik eksimus. Vigastuse tõsisusest sportlane ei rääkinud. Oma postituses avaldas ta toetajatele tänu, kuid kutsus neid üles hoiduma filmimisest või talle treeningu ajal lähenemisest.

Gu, kes naasis hiljuti pärast varasematest vigastustest taastumist lumele, jagas, et tema treening Uus-Meremaal kulges enne õnnetust hästi.

Peale õnnetust lennutati ta haiglasse uuringule. Gu loodab lumele kiirelt naasta, kuid esmalt ootab ta meditsiinimeeskonnalt lõplikku luba.

21-aastane suusataja rõhutas postituses treeningu ajal keskendumise säilitamise olulisust. Ta selgitas, et isegi lühikesed tähelepanu hajumised võivad tuua kaasa halvad tagajärjed.

Gu on ka varem vigastustega kimpus olnud. X-Mängudel sai ta pärast mitut kukkumist vigastada ning hiljem tekkis tal treeningõnnetuse järel õlga mõra.

2022. aasta Pekingi olümpial võitis Gu kuldmedali nii Big Airis kui ka rennisõidus. Pargisõidus võitis ta hõbeda.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

sport.err.ee värsked uudised

18:47

Balti keti velotuur naaseb nädalavahetusel aastaselt pausilt

18:11

Õhtuleht: Mihkels sõidab ikkagi Hispaania velotuuril

17:24

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

16:55

Eestlased lunastasid Lätis pääsme kardispordi aasta suursündmusele

16:15

Rekordkaotus jättis Neymari pisaraisse: fännidel on õigus meid sõimata

15:43

Saalijalgpallikoondis alustas valmistumist tavatult vara

15:13

Kiltsil toimunud kiirendusvõistlusel startis üle saja osaleja

14:46

Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste peavad Andorra vastu lahkumismängu

14:20

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

13:48

Markus Kajak võitis kardispordi Saksamaa meistrivõistluste etapi Kerpenis

laskesuusatamine

14.08

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

10.08

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

08.08

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

30.07

IBU: Laura pärand innustab sportlasi ja seiklejaid veel pikka aega

jäähoki

16.08

Tallinnas toimub U-16 nelja rahvuse jäähokiturniir

12.08

HC Panter alustab kolmandat hooaega Balti liigas

13.07

Rooba ja Liivik korraldavad suvist hokilaagrit, seekord ka täiskasvanutele

06.07

Hokiässade Rooba ja Liiviku laagrisse kogunevad profid, noored ja lapsed

freestyle suusatamine

14:20

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

kahevõistlus

23.05

Norra kahevõistlustäht tõmbas karjäärile joone alla

21.05

Riiber asub tööle Norra kahevõistluse koondise juures

08.05

Otepää kahevõistluse MK-etapp toimub jaanuaris

06.05

Eesti Suusaliidu keskkonnategevus pälvis rahvusvahelise tunnustuse

suusatamine

17.08

Rullsuusatamise distantsisõidu Eesti meistriks tulid Himma ja Kaasiku

16.08

Dremljuga ja Pulles krooniti rullsuusasprindi Eesti meistriteks

09.08

MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

05.08

Pärmäkoski võistles Soome kergejõustiku meistrivõistlustel medali nimel

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

11.08

Aigro kohaneb uue hüppetehnikaga: muuta on lihtne, aga välja see ei tule

11.08

FIS esitas Norra suusahüppajatele ja ametnikele ametlikud süüdistused

11.08

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

11.08

Aigro sai suvisel GP-l 28. koha: hüpped on praegu suhteliselt kehvad

iluuisutamine

17.08

Uute kavadega Selevko on USA-s plaani võtnud kolm neljakordset hüpet

11.08

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

09.08

Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

08.08

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

mäesuusatamine

07.08

Tänavune mäesuusatamise maailmameister pani olümpia eel karjäärile punkti

06.08

Vonn palkas Norra mäesuusakuulsuse enda treeneriks

24.07

Eesti mäesuusataja alustas võistlushooaega võiduga

11.07

Tormis Laine valmistub olümpiahooajaks akrobaatikaga: raske on!

jääkeegel

03.06

Kurlingu hooaja parima tiitel läks jagamisele

03.06

EOK toetab kurlingupaari olümpiaettevalmistust 40 000 dollariga

13.05

Kaldvee ja Lill lõpetavad hooaja maailma esinumbritena

12.05

Kurlingu Eesti meistritiitli teenis Margus Tubalkaini võistkond

lumelauasõit

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

13.03

Konkurentide abiga starti pääsenud Anga teenis MK-punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo