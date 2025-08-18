Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

Gu andis sotsiaalmeedias teada, et temaga juhtus õnnetus, mille põhjustas inimlik eksimus. Vigastuse tõsisusest sportlane ei rääkinud. Oma postituses avaldas ta toetajatele tänu, kuid kutsus neid üles hoiduma filmimisest või talle treeningu ajal lähenemisest.

Gu, kes naasis hiljuti pärast varasematest vigastustest taastumist lumele, jagas, et tema treening Uus-Meremaal kulges enne õnnetust hästi.

Peale õnnetust lennutati ta haiglasse uuringule. Gu loodab lumele kiirelt naasta, kuid esmalt ootab ta meditsiinimeeskonnalt lõplikku luba.

21-aastane suusataja rõhutas postituses treeningu ajal keskendumise säilitamise olulisust. Ta selgitas, et isegi lühikesed tähelepanu hajumised võivad tuua kaasa halvad tagajärjed.

Gu on ka varem vigastustega kimpus olnud. X-Mängudel sai ta pärast mitut kukkumist vigastada ning hiljem tekkis tal treeningõnnetuse järel õlga mõra.

2022. aasta Pekingi olümpial võitis Gu kuldmedali nii Big Airis kui ka rennisõidus. Pargisõidus võitis ta hõbeda.