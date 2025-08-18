Markus Kajak võitis kardispordi Saksamaa meistrivõistluste etapi Kerpenis

Pühapäevases Superheatis tõusis Kajak kahe koha võrra kõrgemale ja lõpetas 1,5 sekundi kaugusel Stellist. Finaalsõitu kolmandana alustanud eestlane tõusis juba sõidu algusfaasis liidriks ning hoidis lõpuni väga head hoogu. Valitsev sarja meister võitis etapi vaid 0,4-sekundiga sakslase ees.

Esimeses eelsõidus kindlustas Kajak sõiduvõidu, kuid oli vaid kolm ringi enne lõppu sunnitud teise sõidu katkestama. Eelsõitude kokkuvõttes andis see Team Estonia Autosport sportlasele neljanda koha.

Markus Kajak triumfeeris Saksa kardispordi meistrivõistluste neljandal etapil. Samal võistlusel lõpetas Jan Ruudi Algre Mini klassi kuuendal ja Kyle Criston Tuhkru X30 Senior klassi 38. kohal.

