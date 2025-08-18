Rannatennise GP-etapi võitsid Kalle ja Sepp ning Susi ja Tarkus

Meeste paarismängus tulid 15 paari seas esikohale favoriidid Andree Karel Kalle ja Ivar Taaniel Sepp, kuigi asetust nad ei omanud. Finaalis alistati 6:1, 6:1 seeniorklassi kuuluv paar Tarmo Uustalu ja Kurmo Annus, vahendab tennisnet.ee

Kolmanda koha kohtumises olid Karl Henrik Pukka ja Päär Suursild üle Albert Usmanovist ja Hanno Värkist 6:2, 7:5.

Naised mängisid kahes alagrupis. Kohamängudes oldi vastamisi vastavalt saavutatud kohale alagrupis, alagruppide võitjad mängisid finaalis.

GP-etapi võitjateks tulid Aylin Susi ja Karoliina Tarkus. Nendega ühes alagrupis osales ka Grete Gull, kes proovib vahelduseks kätt ka rannatennises.

Susi ja Tarkus olid finaalis paremad Triinu Naastrest ja Anna Kristina-Noskost 6:2, 6:1. Kolmanda koha saavutasid Triin Piik ja Maria Salundi, kes alistasid Grete ja Gerli Gulli 6:1, 6:3.