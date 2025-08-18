Avaveeujumise seeriavõistluse viimasel etapil olid kiireimad Priks ja Raudsepp

X!

54. EUL seeriavõistluse viimane, seitsmes etapp toimus ehmatavalt jaheda temperatuuriga Võrus, kus Tamula järvevesi oli samuti üsna karge.

Distantse jagus igale ettevalmistustasemega sportlasele – 50 m, 300 m, 600 m, 1 km, 2 km. Kokku oli võistlusel 123 starti.

Üle järve ujumises ehk 2 km põhidistantsil oli kiireim ja teenis aastaseks omamiseks rändkarika Robin Priks (Ujumise Spordiklubi). Naistest oli kiireim Britt Raudsepp (Audentese Spordiklubi), kes sai üle järve ujumise rändkarika endale päriseks, kuna see oli tal kolmas kord järjest G. Otsa mälestusvõistluse kiireim naine olla.

Vanuseklasside parimad:
N 14-16 Nora Rahumägi (Viimsi Veeklubi)
M 14-16 Robin Priks (Ujumise Spordiklubi)
N 17-19 Britt Raudsepp (Audentese Spordiklubi)
M 17-19 Ralf Rändla (Ujumisklubi Briis)
N 20-29 Anette Hallik (21 CC Triatloniklubi)
M 20-29 Martin Jerotski
N 30-39 Riina Roasto
M 30-39 Denis Kolk
N 40-49 Kristel Müller (Meisterujumise U-Klubi)
M 40-49 Toomas Vaimann (Meisterujumise U-Klubi)
N 50-59 Eve Virkkunen (Meisterujumise U-Klubi)
M 50-59 Veiko Sepandi (Meisterujumise U-Klubi)
N 60-69 Silvi Salupere (Meisterujumise U-Klubi)
M 60-69 Pearu Tamm (Meisterujumise U-Klubi)
M 70-79 Jaak Jalakas (RSK sPORTKUNDA)

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

