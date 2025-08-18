X!

Puuraid sai Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmenda, Suppi 15. koha

Jalgrattasport
Puuraid pälvis Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmena ja Suppi 15. koha
Puuraid pälvis Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmena ja Suppi 15. koha Autor/allikas: ejl.ee
Jalgrattasport

Prantsusmaal lõppenud 37. korda peetud juunioride mitmepäevasõidul La Ronde Des Vallees (UCI 2.1) pälvis Joonas Puuraid seitsmenda ja Sebastian Suppi 15. koha (mõlemad Flanders U-19 Academy).

Velotuur koosnes kolmest etapist. Avapäeval sõideti 106,3-kilomeetrine grupisõit, mille võitis prantslane Alexandre Trouvain (Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95; 2.39,44). Puuraid (+0.38) finišeeris neljandal ja Suppi 11. positsioonil (+1.52).

Teisel päeval sõideti esmalt 11,8-kilomeetrine temposõit, kus näitas päeva kiireimat aega inglane Luca Bednarek (Hot Tubes Development Cycling Team; 14.42). Puuraid (+0.34) sai 16. ja Suppi (+0.45) 24. koha.

Päeva teises pooles oli kavas 104,7-kilomeetrine grupisõit, kus pälvis esimese koha belglane Mauro Keppens (JEGG-SKIL-DJR; 2,30.34). Puuraid (+0.06) lõpetas kaheksandal ja Suppi (+0.06) 40. kohal.

Velotuuri üldarvestuses võidutses norralane Hakon Eiksund Öksnes (JEGG-SKIL-DJR), kellele järgnesid prantslased Alexandre Trouvain (Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95; +0.11) ja Simon Defrance (Soudal Quick-Step U-19; +0.16). Puuraid jäi võitjast 34 sekundi kaugusele ning Suppi ühe minuti ja 59 sekundi kaugusele.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

jalgrattauudised

11:47

Puuraid sai Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmenda, Suppi 15. koha

10:43

Markus Mäeuibo ja Lauri Tamm pälvisid Prantsusmaal kolmandad kohad

16.08

Eesti meistrivõistlused gravelis toimuvad Sinimäel

16.08

Ebras pälvis Belgias 12. koha

14.08

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

14.08

Eesti maastikuratturid osalesid Rootsis noorte EM-il

14.08

Rwandas peetakse jalgratta MM-i ajal nädala pikkune riigipüha

14.08

Kannimäe edestas temposarja finaaletapil noort konkurenti vaid ühe sekundiga

11.08

Noor Eesti mäestlaskuja unistab profilepingust

10.08

Mäestlaskumise Eesti meistriteks krooniti Mäeuibo ja Pilv

10.08

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

10.08

Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

10.08

Pogacar: loen aastaid karjääri lõpetamiseni

10.08

Laas oli Himaalaja viimasel päeval teine, kuid kaotas rohelise särgi

10.08

Suure Munamäe kuuenda rattaralli võitsid Kivistik ja Ebras

10.08

Monaco rattur tegi Poola velotuuril ajalugu, Mihkels 111.

09.08

Teisena lõpetanud Martin Laas tõmbas selga rohelise särgi

09.08

Poola velotuuril võidutses Brennan, Mihkels 107.

08.08

Laas teenis Trans-Himaalaja velotuuril järjekordse etapivõidu

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

sport.err.ee uudised

13:48

Markus Kajak võitis kardispordi Saksamaa meistrivõistluste etapi Kerpenis

13:20

Rannatennise GP-etapi võitsid Kalle ja Sepp ning Susi ja Tarkus

12:47

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

12:17

Avaveeujumise seeriavõistluse viimasel etapil olid kiireimad Priks ja Raudsepp

11:47

Puuraid sai Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmenda, Suppi 15. koha

11:16

Vaprus laenas Florast noore poolkaitsja

10:43

Markus Mäeuibo ja Lauri Tamm pälvisid Prantsusmaal kolmandad kohad

10:12

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

09:45

Hispaania mängija jätab vigastuse tõttu EM-i vahele

09:17

SK Augur krooniti kaheksandat korda Eesti meistriks

08:47

Cincinnati finaalis kohtuvad Swiatek ja Paolini

08:16

Hilised väravad kindlustasid Koperile eestlaste duellis magusa võidu Olimpija üle

17.08

Omavalitsuste suvemängud meelitasid võistlema ka tuntud nimesid

17.08

Meier osales pika pausi järel EM-il: trenn on läinud õigesse kohta

17.08

ETV spordisaade, 17. august

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Uute kavadega Selevko on USA-s plaani võtnud kolm neljakordset hüpet

17.08

Teppan: selliseid mänge tuleb võita, meile ei meeldi kaotada Uuendatud

17.08

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud Uuendatud

17.08

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo