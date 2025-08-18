Puuraid sai Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmenda, Suppi 15. koha
Prantsusmaal lõppenud 37. korda peetud juunioride mitmepäevasõidul La Ronde Des Vallees (UCI 2.1) pälvis Joonas Puuraid seitsmenda ja Sebastian Suppi 15. koha (mõlemad Flanders U-19 Academy).
Velotuur koosnes kolmest etapist. Avapäeval sõideti 106,3-kilomeetrine grupisõit, mille võitis prantslane Alexandre Trouvain (Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95; 2.39,44). Puuraid (+0.38) finišeeris neljandal ja Suppi 11. positsioonil (+1.52).
Teisel päeval sõideti esmalt 11,8-kilomeetrine temposõit, kus näitas päeva kiireimat aega inglane Luca Bednarek (Hot Tubes Development Cycling Team; 14.42). Puuraid (+0.34) sai 16. ja Suppi (+0.45) 24. koha.
Päeva teises pooles oli kavas 104,7-kilomeetrine grupisõit, kus pälvis esimese koha belglane Mauro Keppens (JEGG-SKIL-DJR; 2,30.34). Puuraid (+0.06) lõpetas kaheksandal ja Suppi (+0.06) 40. kohal.
Velotuuri üldarvestuses võidutses norralane Hakon Eiksund Öksnes (JEGG-SKIL-DJR), kellele järgnesid prantslased Alexandre Trouvain (Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95; +0.11) ja Simon Defrance (Soudal Quick-Step U-19; +0.16). Puuraid jäi võitjast 34 sekundi kaugusele ning Suppi ühe minuti ja 59 sekundi kaugusele.
Toimetaja: Elisabeth Siivelt