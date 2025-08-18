X!

Markus Mäeuibo ja Lauri Tamm pälvisid Prantsusmaal kolmandad kohad

Jalgrattasport
Markus Mäeuibo pälvis kolmanda koha Prantsusmaa ühepäevasõidul Prix de Cormoz ja Lauri Tamm Grand Prix de Levalil.

Prix de Cormoz ühepäevasõidul võidutses prantslane Enzo Bpulet (2.42,27), jättes selja taha kaasmaalase Thibault Rollee ja Mäeuibo. Glen Gregory Kõiv (+0.51) sai 78. ja Markus Pajur (+1.44) 83. koha, vahendab ejl.ee.

"Võistluse esimeses pooles sai suur minek minema, kus oli sees samuti Markus Pajur ja veel üks tiimikaaslane. Seejärel püüdis grupp ühel hetkel nad kinni ja kohe peale seda sai Pajur uuesti kahekesi eest ära. See meile sobis ja segasime pundi ees tööd, aga ikka umbes kolm kilomeetrit enne lõppu püüti nad kinni," ütles Mäeuibo.

"Glen ja Markus suutsid mind veel lõpus aidata, aga pidin sprinti alustama natuke liiga vara. Kaks suurt sprinterit tulid tuulest välja. Sellise suure pundiga finišis olen kolmanda kohaga päris rahul."

Grand Prix de Leval võistlusel oli parim inglane Farley Barber, edestades prantslast Mathis Pichoni ja Lauri Tamme.

Nädalavahetusel sõitsid eestlased veel Prix de Saint-Amour ühepäevasõidul, kus Markus Mäeuibo sai 14. ja Markus Pajur 33. koha. Võidu pälvis šveitslane Arnaud Tendon (2:36.28).

GP de Saint-Souplet ühepäevasõidul finišeeris Lauri Tamm (+0.36) 15. ja Gabriel Helmut Aduson (+4.15) 54. kohal. Võistluse võitis prantslane Marius Mace (3:10.12).

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

